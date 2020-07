Menarini Ricerche kündigt C-PRECISE-01 an, eine neue Phase-Ib/II-Studie mit MEN1611 bei kolorektalem Krebs

Das Design der Studie wird auf dem virtuellen ESMO-Weltkongress 2020 für gastrointestinalen Krebs vom 1. bis 4. Juli mit dem E-Poster mit dem Titel „C-PRECISE-01 Study: a phase Ib/II trial of MEN1611, a PI3K inhibitor, and cetuximab in patients with PIK3CA mutated metastatic colorectal cancer failing irinotecan, oxaliplatin, 5-FU and anti-EGFR containing regimens" vorgestellt.