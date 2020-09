Menarini Ricerche kündigt die Einleitung einer Kohortenerweiterung für die klinische Studie von SEL24/MEN1703 bei akuter myeloischer Leukämie an

Erster in Europa behandelter Patient in der erweiterten Kohorte der Phase I/II-Studie DIAMOND-01

POMEZIA, Italien, 16. September 2020 /PRNewswire/ -- Menarini Ricerche, die FuE-Abteilung der Menarini-Gruppe, gab heute bekannt, dass sie den ersten Patienten in Europa für den Kohortenerweiterungsteil der klinischen Studie DIAMOND-01 (CLI24-001; NCT03008187) behandelt hat, in der SEL24/MEN1703, ein oral einzunehmender dualer PIM/FLT3-Inhibitor der ersten Klasse, als Einzelwirkstoff bei akuter myeloischer Leukämie (AML) untersucht wird. Der Patient wurde nach Abschluss des Dosis-Eskalationsteils der Studie, deren Ergebnisse unlängst auf der 25. Jahrestagung der European Hematology Association (EHA) vorgestellt wurden, in die Erweiterungskohorte dosiert. Die oben erwähnte Kohortenerweiterung hatte in den USA bereits begonnen, wobei der erste Patient am 21. Juli 2020 behandelt wurde.