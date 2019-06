Menarini Ricerche presentará en el 24th EHA Congress el primer ensayo clínico en humanos de SEL24/MEN1703

ROMA, June 10, 2019 /PRNewswire/ -- Menarini Ricerche presentará durante el 24th EHA Congress 2019 de Ámsterdam el primer ensayo clínico en humanos de SEL24/MEN1703 (DIAMOND-01, NCT03008187).

Durante la sesión denominada "Acute Myeloid Leukemia - Clinical" del 14 de junio de 2019, de 17:30PM a 19:00PM, se va a llevar a cabo la presentación del póster r titulado "CLI24-001: First-in-human study of SEL24/MEN1703, an oral dual PIM/FLT3 kinase inhibitor, in patients with acute myeloid leukemia" (código final de abstract: PF281).