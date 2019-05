Menarini Ricerche présente trois différents projets en oncologie lors de l'assemblée annuelle 2019 de l'ASCO

POMÉTIE, Italie, 23 mai 2019 /PRNewswire/ -- Menarini Ricerche présentera trois différents projets liés aux composés en développement clinique SEL24/MEN1703, MEN1611 et MEN1309/OBT076 lors de l'assemblée annuelle 2019 de l'ASCO à Chicago.

Lors de la présentation visuelle « Cancer du sein – Métastatique » qui se tiendra le 2 juin 2019, de 8h00 à 11h00, l'affiche « Étude B-PRECISE-01 : essai de phase Ib de MEN1611, un inhibiteur de la PI3K, conjugué au trastuzumab ± fulvestrant pour le traitement du cancer du sein avancé ou métastatique HER2 positif » sera présentée.

MEN1611 est un inhibiteur puissant et sélectif de classe I de la PI3K, une enzyme clé dans la transduction de différents signaux de facteurs de croissance extracellulaire essentiels à la survie et l'apoptose cellulaires. Cette affiche présentera le plan d'étude de la Phase Ib B-PRECISE-01 (phases d'augmentation de la dose et d'élargissement de la cohorte). Cette étude est actuellement en cours en Europe, avec pour objectif de sélectionner la dose recommandée pour la phase 2 et l'activité clinique préliminaire du MEN1611 conjugué au trastuzumab +/- fulvestrant (NCT03767335). La corrélation entre les critères d'évaluation clinique et les mutations du PIK3CA ainsi que l'état mutationnel d'autres gènes du cancer pertinents sera également analysée lors de l'essai.

Lors de la présentation visuelle « Malignités hématologiques—Leucémie, syndromes myélodysplasiques et allotransplantations » qui se tiendra le 3 juin 2019, de 8h00 à 11h00, l'affiche « CLI24-001 : première étude humaine du SEL24/MEN1703, un double inhibiteur oral des kinases PIM/FLT3, chez les patients atteints de leucémie aiguë myéloïde » sera présentée.

Cette affiche présentera le plan d'étude de l'essai clinique FIH DIAMOND-01 du SEL24/MEN1703 chez les patients atteints de leucémie aiguë myéloïde récemment diagnostiquée, de leucémie aiguë myéloïde en rechute ou de leucémie aiguë myéloïde principale réfractaire et pour lesquels il n'existe aucune option thérapeutique (NCT03008187). L'objectif principal de l'étude, menée aux États-Unis, est d'identifier la dose recommandée en phase 2. Menarini Ricerche est impatient de présenter cette étude, le premier essai visant à tester un double inhibiteur PIM/FLT3 dans la LAM, indifféremment de l'état mutationnel du FLT3, et présentant le potentiel de surmonter la résistance aux inhibiteurs FLT3.

Un troisième résumé présentant les résultats d'une évaluation rétrospective de l'expression du CD205 sur des échantillons de tissus prélevés sur des patients ayant reçu un diagnostic de carcinome du sein triple négatif, d'adénocarcinome pancréatique et de carcinome urothélial de la vessie sera communiqué par l'ASCO sous forme de publication électronique (numéro de résumé de la publication e14726). CD205 est l'antigène cible du MEN1309/OBT076, un anticorps IgG1 humanisé contre le CD205, conjugué au DM4 par un lieur clivable. L'anticorps MEN1309/OBT076 est actuellement en phase I en Europe (étude CD205-SHUTTLE), avec le recrutement de patients présentant des tumeurs solides et atteints de lymphome non hodgkinien (NCT03403725). Un deuxième essai de phase I est sur le point d'être mené par OBT aux États-Unis.

Les résultats de cette investigation sur la distribution cible seront importants pour soutenir l'investigation clinique du MEN1309/OBT076 dans ces types de tumeurs.

La contribution de Menarini Ricerche à l'ASCO, en apportant des données liées aux trois composés dans notre pipeline actuel, démontre l'engagement de Menarini dans le domaine de l'oncologie et dans le développement de nouveaux médicaments pour les patients atteints de cancers difficiles à traiter et présentant un pronostic défavorable.

