- Menarini Silicon Biosystems anuncia el lanzamiento de la línea de productos CellMag™ que ofrece una captura Gold Standard asequible de células tumorales circulantes

CELLMAG: un enfoque rentable, manual y sencillo para el enriquecimiento y la tinción de células extremadamente raras

BOLONIA, Italia, y HUNTINGDON VALLEY, Pa., 16 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Menarini Silicon Biosystems, pionera en tecnologías de biopsia líquida y de células individuales, ha anunciado hoy el lanzamiento de su innovadora línea de productos CellMag para el enriquecimiento y la tinción manual de células tumorales circulantes (CTC) raras. Esta nueva línea de productos, compuesta por el kit CellMag CTC Ephitelial Cell, un dispositivo magnético y consumibles, permitirá a todos los laboratorios de biopsia líquida y CTC tener acceso a un sistema manual que utiliza la misma tecnología de ferrofluidos que ofrece el sistema Gold Standard CELLSEARCH.

Esta tecnología de uso sencillo ofrece a los investigadores que trabajan en proyectos traslacionales una herramienta fiable para el estudio de la heterogeneidad de las CTC, cuya presencia en sangre se ha asociado a un mal pronóstico en carcinomas metastásicos [1].

A pesar de los diferentes métodos disponibles para capturar CTC, únicamente la información obtenida de las CTC capturadas por la tecnología de ferrofluidos CELLSEARCH han mostrado un valor clínico firme en diferentes escenarios. Los laboratorios de investigación valorarán la comodidad, sencillez y asequibilidad de CellMag. Los investigadores pueden analizar y calificar las CTC enriquecidas desde una perspectiva molecular con un alto nivel de especificidad, obteniendo una información muy valiosa en cuanto a su progreso y el modo en que el organismo extiende ciertos tumores. "CellMag es un sistema manual de captura y enriquecimiento de CTC que utiliza la tecnología de ferrofluidos establecida. Se adapta perfectamente a nuestras necesidades de investigación y ofrece una versión manual de la plataforma de referencia CELLSEARCH" , afirma la Dra. Catherine Alix-Panabières, Profesora Asociada y Directora del Laboratorio de Células Circulantes Humanas Raras (LCCRH) en el Centro Médico Universitario de Montpellier, Francia.

El kit CellMag CTC Ephitelial Cell permite a los centros de investigación, centrados en las biopsias líquidas, llevar a cabo un enriquecimiento inmunomagnético altamente específico, establecido y estandarizado, y la tinción de las CTC en sangre periférica. Tras la selección positiva de las células enriquecidas, realizada mediante la captura de células a través de ferrofluidos marcados con anticuerpos dirigidos al antígeno (EpCAM), el procedimiento de tinción proporciona células listas para su enumeración, aislamiento y posterior análisis. El paso final de la clasificación celular puede realizarse mediante el sistema DEPArray u otras aplicaciones posteriores, como la citometría de flujo, la microscopía fluorescente o los análisis moleculares y de fenotipo.

Fabio Piazzalunga, Presidente y CEO de Menarini Silicon Biosystems: "Nuestra línea de productos manuales CellMag permite a todos los laboratorios de biopsia líquida y CTC alcanzar una alta especificidad en el enriquecimiento y tinción celular, aprovechando la tecnología establecida de ferrofluidos de CELLSEARCH. Con esta solución sencilla y estandarizada nos comprometemos a ayudar a todos los investigadores a ampliar y mejorar los conocimientos científicos y médicos relacionados con las enfermedades humanas."

La gama de productos CellMag se ampliará en los próximos meses para ofrecer una serie de kits adicionales para el enriquecimiento de otros tipos de células raras.

Acerca de CELLMAG™

CELLMAG está destinado al uso exclusivo en investigación (RUO), no para su uso en procedimientos de diagnóstico. Esta línea de productos permite un enriquecimiento y tinción celular altamente específico y estandarizado. Las células capturadas con la tecnología CellMag son comparables a las capturadas con el sistema CELLTRACKS® AUTOPREP®. La línea de productos incluye un kit de CTC epiteliales para el enriquecimiento de CTC positivas a EpCAM basado en ferrofluidos, una herramienta magnética y consumibles. El proceso incluye una fase de preparación de la muestra, seguida de la separación magnética de las CTC, el lavado de la muestra, la permeabilización y la tinción.

Para obtener más información sobre la línea de productos CELLMAG, consulte www.siliconbiosystems.com/cellmag

Acerca de Menarini Silicon Biosystems

Menarini Silicon Biosystems ofrece tecnologías y soluciones únicas de célula rara que dan a los investigadores clínicos acceso a una resolución sin paralelo en el estudio de las células y su caracterización molecular.

Menarini Silicon Biosystems , con sede en Bolonia, Italia, y Huntingdon Valley, Pensilvania, Estados Unidos, es una filial propiedad del Grupo Menarini, una empresa multinacional farmacéutica, de biotecnología y de diagnóstico s con sede en Florencia, Italia, con 17.000 empleados en 140 países.

Referencias



[1] Riethdorf S, O'Flaherty L, Hille C, Pantel K. Clinical applications of the CellSearch platform in cancer patients. Adv Drug Deliv Rev. 2018 Feb 1;125:102-121. doi: 10.1016/j.addr.2018.01.011. Epub 2018 Feb 2. PMID: 29355669.

