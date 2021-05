Menarini Silicon Biosystems führt den neuen revolutionären DEPArray™ PLUS bildbasierten Zellsortierer ein, der seltene Zellen mit Einzelzell-Präzision isoliert

DEPArray™ PLUS – die neue automatisierte und vielseitige Plattform für die Untersuchung zuvor ausgewählter Populationen seltener Zellen aus unterschiedlichen Proben mit 100 % Reinheit, nun sogar mit 9 Fluoreszenzkanälen und bemerkenswert verbesserter Benutzererfahrung

BOLOGNA, Italien und HUNTINGDON VALLEY, Pa., 27. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Menarini Silicon Biosystems, ein Pionier in Flüssigbiopsie und Einzelzell-Technologien, gibt heute die Einführung des hochautomatisierten DEPArray™ PLUS* bekannt, das nun mit 9 Fluoreszenzkanälen erhältlich ist. Diese robuste bildbasierte Zellsortierer-Technologie kombiniert Mikroelektronik und Mikrofluidik in einer einzigartigen Plattform, um seltene Zellen aus Proben mit Zellgemischen zu isolieren. Seine optimierte intuitive Benutzeroberfläche erlaubt Wissenschaftlern, die gewünschten Zielzellen bei sehr wenig Bedienungsbedarf mit einer Reinheit von 100 % zu gewinnen. Die integrierte Software bewirkt eine schnelle Selektion von Zellen mit hohe Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und dank des hochauflösenden Fluoreszenzmikroskops hochqualitative Bilder. Das System ist mit einer Vielzahl von Suspensionen mit seltenen Zellen kompatibel, einschließlich lebenden und fixierten Zellen, geringen Zelllasten, mit Formalin fixierten, in Paraffin eingebetteten (FFPE) Geweben und Flüssigbiopsien. Mit DEPArray PLUS wird das Sortieren seltener Zellen mühelos und präzise wie nie zuvor.

Die zusätzlichen Fluoreszenzkanäle von DEPArray PLUS bieten erweiterte Fähigkeiten für die bessere Charakterisierung unterschiedlicher Zellpopulationen aus komplexen heterogenen Proben. Sobald individuelle Zellen oder Zellpools isoliert sind, können Wissenschaftler genaue molekulare Analysen durchführen. „DEPArray PLUS kann die CELLSEARCH® Plattform ergänzen, den Goldstandard für die Anreicherung von zirkulierenden Tumorzellen, um weitere molekulare Analysen und klinische Forschung an den ausgesonderten CTCs durchzuführen, denn es weist einen ganz speziellen automatisierten Workflow zur Zellisolierung mit sehr begrenztem Bedienungsbedarf und verbesserter Prozessstandardisierung auf," kommentiert Professor Leon WMM Terstappen, MD, PhD, Leiter des Instituts für medizinische Zellbiophysik an der Universität Twente, Niederlande.

DEPArray PLUS ist die jüngste Weiterentwicklung der DEPArray Technologie, mit ganz neuen Merkmalen zur Optimierung der Benutzererfahrung, zur Verringerung des Bedienungsaufwands und zur Beschleunigung der Probenverarbeitung. Dies umfasst ein automatisiertes Benachrichtigungssystem, das Benutzer direkt auf ihrem mobilen Endgerät über die Beendigung jedes Schritts eines Durchlaufs informiert, sowie einen schnelleren Workflow, dank einer neuen Kartusche für verbesserte Mikrofluidik und die Implementierung voreingestellter Parameter für die Identifizierung und Gewinnung von Zielzellen.

Wissenschaftler sind frei, ihre Proben nach ihrem eigenen Protokoll aufzubereiten, oder mit optimierten Probenvorbereitungs-Kits für verschiedene Untersuchungsmaterialien, einschließlich Blut, FFPE-Geweben und forensischen Beweismaterialien. Das System ist in der Lage, extrem geringe Zahlen von Zielzellen aus einem extrem kleinen Probenvolumen zu identifizieren und zu isolieren. DEPArray PLUS ist vollständig kompatibel mit mit den Menarini Silicon Biosystems CTC Anreicherungstechnologien CELLSEARCH® und CELLMAG™ bereiteten Blutproben, wodurch weitergehende Isolierung und die Bereitstellung von zu 100 % reinen Einzelzellen für die genetische Analyse ermöglicht wird.

Fabio Piazzalunga, President und CEO von Menarini Silicon Biosystems: „Wir sind stolz darauf, die neue leistungsstarke Version der DEPArray-Technologie für die Sortierung seltener Zellen mit voller Automatisierungsfähigkeit anbieten zu können: Es ist eine revolutionäre Plattform, auf der wir weiterhin innovative Funktionen hinzufügen und damit neue Horizonte für patientenzentrierte Präzisionstherapien eröffnen werden".

Über DEPArray™ PLUS

DEPArray™ PLUS ist eine automatisierte, bildbasierte Plattform, die Fluoreszenz- und Hellfeldmikroskopie kombiniert, um Zielzellen digital mit einer Reinheit von 100 % zu sortieren. Diese proprietäre Technologie gestattet das behutsame Sortieren einzelner seltener Zellen aus unterschiedlichen Proben, wie angereichertem Blutplasma, FFPE-Geweben und forensischen Gemischen. Die Bildergallerie liefert hochauflösende Informationen für das Untersuchen, Auswählen und Sortieren von Zielzellen für eine anschließende molekulare Charakterisierung. Die wesentlichen neuen Merkmale des Systems sind die Erweiterung auf 9 Fluoreszenzkanäle, verbesserte Automation, schnellere Gewinnung von Einzelzellen und bessere Benutzererfahrung.

Über Menarini Silicon Biosystems

Menarini Silicon Biosystems bietet einzigartige Technologien und Lösungen für seltene Zellen, die klinischen Forschern den Zugang zu einer beispiellosen Auflösung bei der Untersuchung von Zellen und deren molekularen Charakterisierung ermöglichen.

Menarini Silicon Biosystems mit Sitz in Bologna, Italien und in Huntingdon Valley, Pennsylvania, USA, ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Menarini Group, einem multinationalen Pharma-, Biotechnologie- und Diagnostikunternehmen mit Hauptsitz in Florenz, Italien, und beschäftigt mehr als 17.000 Mitarbeiter in 140 Ländern.

*Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei Diagnoseverfahren.

