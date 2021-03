Menarini Silicon Biosystems lance le CELLSEARCH® Circulating Multiple Myeloma Cells Assay, un nouveau test non invasif destiné à surveiller l'état des patients dans les études cliniques

Le nouveau test est disponible sous la forme d'un service de laboratoire dans toute l'Europe et aux USA. Il prend appui sur le Gold Standard de la plateforme CELLSEARCH pour dénombrer les cellules circulantes de myélome multiple dans le sang et offre une surveillance standardisée en temps réel du myélome multiple lors des études cliniques.

BOLOGNE, Italie, et HUNTINGDON VALLEY, Pennsylvanie, 31 mars 2021 /PRNewswire/ -- Menarini Silicon Biosystems, pionnier de la biopsie liquide et des technologies monocellulaires, annonce aujourd'hui le lancement d'un nouveau test qui répond aux besoins des sociétés pharmaceutiques, organismes de recherche, cliniciens et chercheurs travaillant sur le myélome multiple (MM). Ce nouveau CELLSEARCH® Circulating Multiple Myeloma Cells (CMMC) Assay* capture et dénombre les CMMC du sang périphérique. Il peut potentiellement réduire les biopsies de moelle osseuse, invasives, onéreuses et souvent douloureuses, destinées à surveiller l'évolution du MM en temps réel et à étudier sa biologie. Sa disponibilité dans toute l'Europe et aux USA, permettra d'améliorer l'homogénéité des données des essais multicentriques internationaux sur le MM.

Le MM est le deuxième cancer du sang le plus commun. Tout au long de leur parcours clinique, les patients sont soumis à des biopsies répétées de moelle osseuse pour le diagnostic et le suivi de la maladie. À tous les stades du MM, un besoin médical non-satisfait est de disposer d'une modalité non-invasive pour le diagnostic et le suivi de la maladie et de son évolution, donnant des informations pertinentes, accessibles, jusqu'à présent, que par des biopsies.

La présence de cellules circulantes de myélome multiple (CMMC) est augmentée dans le sang périphérique des patients porteurs d'un MM ou manifestant des états précurseurs comme la gammopathie monoclonale de signification indéterminée (GMSI) et le myélome multiple indolent (MMI)1. De plus, un haut degré de corrélation entre les numérations CELLSEARCH de CMMC et l'état d'avancement de la maladie chez les patients myélomateux a été mis en évidence, ouvrant la possibilité d'utiliser l'énumération des CMMC comme un indicateur de la maladie résiduelle minimale ou de la récidive dans les essais cliniques1.

Selon Ana Slipicevic, Directrice de la Recherche Translationnelle chez Oncopeptides AB, "le 'CMMC test', avec sa procédure de prélèvement non invasive, pour lequel le sang périphérique prélevé peut être conservé jusqu'à 96 heures à température ambiante, s'est révélé être un moyen fiable et reproductible pour surveiller la maladie. Il nous a permis de gagner du temps en offrant un accès rapide à des données cliniques de grande qualité". Le nouveau test offre une standardisation et sensibilité notables pour suivre et comprendre le MM.

"Nous sommes ravis de présenter aux chercheurs de l'industrie, universitaires et organisations, notre nouveau test CMMC, très prometteur pour la surveillance du MM et de ses états précurseurs par le biais d'une biopsie liquide non-invasive," a déclaré Fabio Piazzalunga, Président et Directeur Général de Menarini Silicon Biosystems. "La possibilité ensuite d'isoler ces cellules avec la plateforme DEPArray et d'effectuer des analyses moléculaires, permet de détecter les modifications spécifiques qui surviennent tout au long de l'évolution de la maladie, ce qui aura probablement des implications thérapeutiques pour ce trouble hématologique dont la prévalence augmente."

À propos de Menarini Silicon Biosystems Lab Services

Menarini Silicon Biosystems (MSB) Lab Services représente un service de laboratoire international, complet et intégré basé sur des technologies de pointe. Cette entité s'appuie sur le flux de travail intégré de MSB comprenant la plateforme de capture, numération et amplification de cellules circulantes CELLSEARCH® et le système d'élutriation DEPArrayTM, qui permet l'analyse moléculaire de cellules uniques.

Le laboratoire américain est certifié CLIA et accrédité ISO 15189 pour CELLSEARCH. Le laboratoire miroir de Bologne, en Italie, partage le même système de gestion de la qualité, et l'accréditation ISO15189 est attendue en 2021. Ensemble, ces laboratoires comptent plus de 25 partenariats portant sur 60 essais cliniques et plus de 25.000 échantillons. Leurs audits par les entreprises pharmaceutiques, organismes réglementaires et de contrôle de la qualité ont toujours été couronnés de succès.

Pour de plus amples informations sur MSB Lab Services, veuillez consulter le site https://www.cellsearchruo.com/crs-services/cmmc-assay.

À propos de Menarini Silicon Biosystems (MSB)

MSB propose des technologies et solutions innovantes pour cellules isolées et rares qui donnent aux chercheurs l'accès à une résolution inégalée dans l'étude des cellules et leur caractérisation moléculaire.

Menarini Silicon Biosystems , basé à Bologne, en Italie, et à Huntingdon Valley, Pennsylvanie, aux USA, est une filiale à cent pour cent du Groupe Menarini, une multinationale pharmaceutique, biotechnologique et diagnostique ayant son siège social à Florence, en Italie, et comptant plus de 17.000 employés à travers de 140 pays.

* Destiné uniquement à des fins de recherche. Ne pas utiliser pour des procédures diagnostiques. La performance, les caractéristiques, la sécurité et l'efficacité de ce test n'ont pas établis et il n'a pas reçu l'approbation de la FDA.

Référence

Foulk B et al. Enumeration and characterization of circulating multiple myeloma cells in patients with plasma cell disorders. Br J Haematol. 2018 janv ;180(1):71-81.

