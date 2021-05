Menarini Silicon Biosystems lance son nouveau trieur de pointe de cellules DEPArray™ PLUS basé sur des images, permettant d'isoler des cellules rares avec une précision unicellulaire

DEPArray™ PLUS – est la nouvelle plateforme automatisée et polyvalente pour étudier des populations de cellules rares de différents échantillons avec une pureté de 100 %, aujourd'hui perfectionnée par 9 canaux de fluorescence et une expérience utilisateur remarquablement améliorée.

BOLOGNE, Italie, et HUNTINGDON VALLEY, Pennsylvanie, 27 mai 2021 /PRNewswire/ -- Menarini Silicon Biosystems, pionnier de la biopsie liquide et des technologies unicellulaires, a annoncé ce jour le lancement du nouveau DEPArray™ PLUS* hautement automatisé, maintenant disponible avec 9 canaux de fluorescence. Cette technologie robuste de tri cellulaire basé sur les images combine la microélectronique et la microfluidique en une plateforme unique pour isoler les cellules rares d'échantillons de cellules mélangées. Son interface intuitive et optimisée permet aux chercheurs d'obtenir les cellules cibles souhaitées avec une pureté de 100 % et une interaction minimale de la part de l'opérateur. Le logiciel intégré conduit à une sélection rapide des cellules avec un niveau de précision élevé, une reproductibilité, et des images de qualité grâce à la résolution de son microscope à fluorescence. Ce système est compatible avec une variété de suspensions de cellules rares, y compris des cellules vivantes et fixes, des petites charges cellulaires, des tissus inclus en paraffine et fixés au formol (FFPE) et des biopsies liquides. Le tri de cellules rares n'a jamais été aussi simple et précis qu'avec DEPArray PLUS.

L'expansion des capacités de DEPArray PLUS, due aux canaux de fluorescence supplémentaires dont il doté, permet une meilleure caractérisation des différentes populations cellulaires dans des échantillons hétérogènes complexes. Après l'isolement de cellules individuelles ou de pools cellulaires, les chercheurs peuvent réaliser des investigations moléculaires précises. « DEPArray PLUS peut compléter la plateforme CELLSEARCH®, la référence absolue en matière d'enrichissement de cellules tumorales circulantes, pour réaliser des analyses moléculaires et des recherches plus poussées sur les CTC capturées, étant donné qu'il présente un flux de travail automatisé unique pour isoler des cellules avec une intervention humaine limitée et une meilleure standardisation du processus », commente le Professeur Leon WMM Terstappen, MD, PhD, Président du Département de BioPhysique Cellulaire et Médicale à la University of Twente, Pays-Bas.

DEPArray PLUS constitue la dernière évolution de la technologie DEPArray avec de nouvelles caractéristiques uniques qui optimisent l'expérience utilisateur, réduisent le temps de manipulation et accélèrent le traitement des échantillons. Parmi ces caractéristiques il est possible de citer un système de notification automatique informant directement les utilisateurs sur leur dispositif mobile de la fin de chaque étape d'un cycle d'analyse, un flux de travail plus rapide rendu possible par une nouvelle cartouche présentant une microfluidique optimisée et la mise en œuvre de paramètres prédéfinis pour l'identification et la récupération de cellules cibles.

Les chercheurs ont la liberté de préparer leurs échantillons selon leur propre protocole ou d'utiliser des kits de préparation d'échantillons optimisés pour différentes entrées, y compris du sang, un tissu FFPE et une preuve médicolégale. Le système est capable d'identifier et d'isoler des nombres extrêmement faibles de cellules cibles d'un volume minimal d'échantillon d'entrée. Le DEPArray PLUS est parfaitement compatible avec les échantillons de sang préparés avec les technologies d'enrichissement de CTC de Menarini Silicon Biosystems, CELLSEARCH® et CELLMAG™, permettant un isolement supplémentaire et la fourniture de cellules uniques 100 % pures, prêtes pour l'analyse génétique.

Pour Fabio Piazzalunga, Président et Directeur Général de Menarini Silicon Biosystems « Nous sommes fiers de proposer la nouvelle version puissante de la technologie DEPArray pour le tri de cellules rares avec une capacité d'automatisation totale : c'est une plateforme révolutionnaire à laquelle nous continuerons d'ajouter des caractéristiques innovantes, ouvrant ainsi de nouveaux horizons pour des thérapies de précision personnalisées ».

A propos de DEPArray™ PLUS

DEPArray™ PLUS est une plateforme automatisée, basée sur les images, combinant la microscopie à fluorescence et à fond clair pour le tri numérique de cellules cibles avec une pureté de 100 %. Cette technologie propriétaire permet de trier délicatement les cellules rares de différents échantillons, parmi lesquels du sang enrichi, des tissus FFPE et des mélanges pour médecine légale. La galerie d'images propose des informations haute résolution pour visualiser, sélectionner et trier des cellules cibles pour une caractérisation moléculaire ultérieure. Les nouvelles caractéristiques clés du système reposent dans les 9 canaux de fluorescence déployés, une meilleure automatisation, une récupération des cellules uniques plus rapide et une expérience utilisateur améliorée.

Pour plus de renseignements, consultez la page www.siliconbiosystems.com/deparray-plus.

A propos de Menarini Silicon Biosystems

Menarini Silicon Biosystems propose des technologies et des solutions innovantes pour cellules rares qui donnent aux chercheurs l'accès à une résolution inégalée dans l'étude des cellules et leur caractérisation moléculaire.

Menarini Silicon Biosystems , basé à Bologne, en Italie, et à Huntingdon Valley, Pennsylvanie, aux USA, est une filiale à cent pour cent du Groupe Menarini, une multinationale pharmaceutique, biotechnologique et diagnostique ayant son siège social à Florence, en Italie, et comptant plus de 17 000 employés dans 140 pays.

* Destiné uniquement à des fins de recherche. Ne pas utiliser pour des procédures diagnostiques.

Linda Pavy - [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1362208/Menarini_Logo.jpg



SOURCE Menarini Silicon Biosystems