Meng Guanglu: The Untold Story veröffentlicht kurze Dokumentation über den Meister der Peking-Oper

In der Nähe des Haihe-Flusses in Tianjin hörte Meng Guanglu seine Nachbarn zum ersten Mal die Peking-Oper spielen. Er verliebte sich schnell in diesen einzigartigen Stil der Performance und widmete sich daraufhin dem Erlernen dieser Kunst. Drei Jahre lang reiste er jede Woche zwischen der Stadt Jinan in der Provinz Shandong und Tianjin hin und her, um die Kunst der Peking-Oper zu erlernen.

Meng Guanglu tritt seit über 50 Jahren in der Peking-Oper auf. Seine Lieblingsrolle ist Bao Zheng, eine Rolle, die er mindestens hundert Mal im Jahr spielt. Obwohl er im Laufe der Jahre tausende Male aufgetreten sei, bemerkt Meng, sei er immer noch jedes Mal nervös auf der Bühne.

Meng Guanglu besteht darauf, vor jeder Aufführung viele Male mit den anderen Schauspielern zu proben. Auch während der Pausen zwischen den Akten achtet er darauf, dass seine Gesichtsbemalung nachgebessert wird. Für ihn ist es wichtig, stets die beste Leistung zu erbringen. Als professioneller Schauspieler der Peking-Oper zollt er dieser Kunst großen Respekt und gibt bei jeder Aufführung sein Bestes. Er übt sich weiterhin jeden in Akrobatik und Gesang, hält sich bei der Durchführung an die höchsten Standards und behandelt jede Aufführung, als sei es sein Debüt.

