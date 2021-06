MERCADO FINANCEIRO inicia sua operação e se torna uma nova opção para a gestão e o conhecimento das finanças pessoais

SÃO PAULO, 23 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- O MERCADO FINANCEIRO começa suas atividades visando apoiar o conhecimento e a gestão das finanças pessoais.

Visa fornecer suporte às decisões de investimentos, apresentando produtos e serviços financeiros, e análises e informações de qualidade que facilitam o entendimento do universo das aplicações financeiras.

O MERCADO FINANCEIRO tem como foco ajudar na realização do planejamento financeiro das pessoas e das empresas, seja a curto ou a longo prazo.

Busca gerar a independência financeira e a prosperidade de seus participantes, agindo como parceiro constante.

Com a educação financeira, com seus cursos, palestras e seminários, objetiva fornecer um aprendizado completo para o enfrentamento dos desafios no mundo da economia e das finanças.

O MERCADO FINANCEIRO tem como propósito esclarecer aos investidores o universo da renda fixa e da renda variável, assim como mostrar as melhores condições e alternativas de empréstimos e financiamentos.

Chega para contribuir com o desenvolvimento do mercado financeiro nacional e trabalhar para o equilíbrio e o sucesso das finanças dos brasileiros.

Visite o Site: https://mercadofinanceiro.com.br/

Contato para a Imprensa:

E-mail: [email protected]

FONTE Nilton Belz (Mercado Financeiro)

SOURCE Nilton Belz (Mercado Financeiro)