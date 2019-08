Mercado global de suplementos dietéticos dá as boas-vindas à GLYMATE, estrela em ascensão

BREA, Califórnia, 16 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A Glymate™ é uma empresa de nutracêutica recentemente fundada no sul da Califórnia. Seu suplemento dietético de uso exclusivo para equilibrar o nível de açúcar foi oficialmente anunciado nos Estados Unidos em junho de 2019, e com isso iniciou-se a comercialização global desse produto, que já está à disposição dos consumidores em todo o mundo.

O Glymate™ é um suplemento dietético para regeneração celular intensa que fornece benefícios para o corpo humano em vários níveis, e seu principal ingrediente, patenteado, o diferencia de todos os outros produtos. Nossa tecnologia de regeneração celular promove a sensibilização saudável à insulina e sua produção, o que ajuda a quebrar as moléculas de glicose dos alimentos e transformá-la em energia†. Quando o Glymate™ é consumido regularmente, ajuda nosso corpo a gerar energia e promove a perda de peso corporal†. O produto está disponível no website da empresa e na Amazon e estamos também trabalhando com distribuidores para ampliar sua disponibilidade no mercado mundial.

Mais de 400 milhões de pessoas no mundo sofrem de diabete atualmente e um número muito maior apresenta alto nível de açúcar no sangue e a condição de pré-diabetes. "É urgente tomarmos medidas rapidamente para tratar e prevenir essa doença grave de maneira eficaz", afirma uma declaração do CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA). A Glymate dedicou anos de pesquisa e realizou vários testes clínicos especificamente para ajudar as pessoas com necessidades urgentes a tratar e tomar precauções diante da gravidade desse problema. O Glymate™ utiliza apenas ingredientes naturais, é um produto que não contém lactose, soja, glúten, trigo, açúcar ou conservantes e é fabricado pela Robinson, na Califórnia. Sua cápsulas de gelatina mole foram formuladas exclusivamente com sua tecnologia patenteada de regeneração e foram criadas para ajudar a melhorar e equilibrar os níveis de açúcar no sangue, do colesterol e de triglicerídeos, promovendo um metabolismo lipídico saudável†. O produto é cuidadosamente misturado para aumentar a solubilidade e absorção dos ingredientes ativos. O principal ingrediente do Glymate™ afeta o corpo em nível molecular e desempenha várias funções dentro das células†.

Sobre a Glymate™ Corp.

A Glymate™ Corp. é uma empresa privada e líder mundial em saúde e bem-estar que tem histórico comprovado do seu principal ingrediente patenteado. Vendemos suplementos dietéticos online e nosso compromisso é atender às necessidades de bem-estar dos nossos clientes através de um produto de alta qualidade que tem sustentação científica.

Para obter mais informações sobre a Glymate™, visite https://www.glymateusa.com. Siga a Glymate™ no Instagram agora em @glymate_usa.

†Essas declarações não foram avaliadas pela Food and Drug Administration (Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA). Esses produtos não se destinam a diagnóstico, tratamento, cura ou prevenção de doença alguma.

