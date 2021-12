Mercado LATAM dá as boas-vindas à CoinsPaid, uma das maiores provedoras de pagamentos com criptomoedas

TALLIN, Estônia, 19 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A CoinsPaid, a segunda maior empresa de processamento de criptomoedas do mundo em colaboração com a SEPA e a SWIFT, está pronta para entrar no aquecido mercado da América Latina, onde se encontra o maior número de usuários de criptomoedas do mundo.

A América Latina tem enfrentado instabilidade econômica há alguns anos, mas - de certa forma, ironicamente - isso é o que a tornou uma potência em termos de adoção de criptomoedas. A inflação desenfreada (até 50% na Argentina e 10,7% no Brasil em 2021), juntamente com o alto desemprego e as reservas em declínio, estão pressionando os consumidores a utilizar criptomoedas como alternativa à fragilidade e instabilidade das moedas nacionais.

As remessas são um exemplo particularmente destacável. De acordo com a Chainalysis, os latino-americanos que trabalham no exterior enviaram USD 400 milhões em criptomoedas para seus países de origem nos meses de abril e maio de 2021, em comparação a apenas USD 100 milhões por mês em 2020.

A necessidade de soluções de pagamento em criptomoedas rápidas e econômicas na região oferece condições perfeitas para a entrada da CoinsPaid - um provedor de processamento de criptomoedas reconhecido mundialmente, que processa 7% de todas as transações de BTC on-chain. Com mais de 800 comerciantes atendidos em todo o mundo e USD 4,7 bilhões em criptomoedas processados somente em 2021, a CoinsPaid é a segunda maior empresa de pagamentos em criptomoedas do mundo – e a ganhadora do recente prêmio AIBC Summit Payment Provider of the Year.

Após consolidar-se como líder na Europa e devidamente licenciada pela UE, a CoinsPaid está finalmente trazendo suas soluções de pagamento de ponta para a América Latina. Os comerciantes que integram o gateway da CoinsPaid podem esperar uma economia de até 80% nos custos de pagamento - e ainda aumentar as conversões dos usuários em até 35%. Para quem deseja economizar ainda mais, a CoinsPaid oferece descontos de até 50% nas taxas de serviço ao utilizar o token utilitário CPD.

A CoinsPaid atualmente suporta mais de 30 criptomoedas, incluindo BTC, USDT, ETH, LTC, BCH, ADA e DOGE, além de mais de 20 moedas fiduciárias. É também um dos poucos provedores a disponibilizar liquidações fiduciárias diretamente em uma conta bancária – e o único a ter sido aprovado em duas auditorias de segurança cibernética avançadas da Kaspersky Labs e 10Guards.

Com um gateway de processamento de criptomoedas rápido e eficiente, uma walllet de negócios de primeira linha, uma exchange OTC e até mesmo uma plataforma de pagamento SaaS, a CoinsPaid está pronta para causar impacto no mercado de pagamentos na América Latina. Em uma região onde menos da metade da populaçãoutiliza cartões bancários, os produtos da CoinsPaid fornecerão o alívio necessário para empresas e consumidores.

Mais informações sobre a CoinsPaid, seus prêmios e conquistas recentes estão disponíveis em https://coinspaid.com/.

