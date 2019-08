Mercado Little Spain de José Andrés es la sede oficial de LaLiga North America

Inaugurado en marzo de 2019 por el querido chef español José Andrés, Mercado Little Spain es un mercado español y destino gastronómico abierto todo el día que ha tomado por asalto la Ciudad de Nueva York. El propio Andrés dijo a Fast Company que "España está aquí en Estados Unidos", por lo que es natural que sea el hogar de LaLiga en EEUU.

"Estamos encantados de tener a Mercado Little Spain como nuestra sede oficial en Nueva York, y de crear un espacio donde los aficionados puedan experimentar juntos lo mejor de la cultura española: comida y fútbol", dijo Boris Gartner, CEO de LaLiga North America. "José Andrés es un reconocido embajador de España en EE.UU., es un fanático apasionado de LaLiga, y estamos orgullosos de asociarnos con él para acercar España a Estados Unidos".

"El fútbol siempre ha sido una gran parte de mi vida, junto con la de muchos españoles y cada vez más estadounidenses todos los años", dijo José Andrés. "Nuestra asociación con LaLiga nos dará un lugar de encuentro para todos nosotros -estadounidenses, españoles, todos- que queremos disfrutar del mejor deporte del mundo".

Para anuncios actualizados sobre los eventos de LaLiga en el Mercado Little Spain, siga a LaLiga North America y Mercado Little Spain en las redes sociales y esté pendiente de las noticias en sus respectivas plataformas. La temporada 2019-2020 comenzó el pasado viernes 16 de agosto con un partido entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. Los partidos de LaLiga se transmiten en los Estados Unidos a través de beIN Sports. Para un calendario completo de juegos, por favor, visite el sitio web de LaLiga.

Acerca de LaLiga North America

LaLiga North America es una empresa conjunta entre LaLiga, la asociación profesional y de competición de fútbol de primera línea de España, y Relevent Sports Group, un grupo multinacional de medios de comunicación, deportes y entretenimiento, que representa en exclusiva a LaLiga en los Estados Unidos y Canadá en todas sus actividades de negocios y desarrollo. La operación apoya el crecimiento de la liga en la región a través de actividades relacionadas con el consumidor, incluyendo desarrollo de contenido, eventos y activaciones, acuerdos de marketing, academias juveniles, desarrollo de entrenadores de fútbol juveniles, partidos de exhibición y planes para tener un partido oficial de LaLiga Santander en los Estados Unidos.

Acerca de Mercado Little Spain

Mercado Little Spain es el mercado español de José Andrés, de 35,000 pies cuadrados, y su destino gastronómico abierto todo el día. Inspirado en la importancia social y cultural del mercado en España, cuenta con tres restaurantes de servicio completo, tres bares y más de una docena de quioscos de comida y tiendas que destacan lo mejor de la auténtica cocina española. Siga a Mercado Little Spain en Instagram @littlespain, en Facebook /littlespain y en Twitter @little_spain.

