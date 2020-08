Mercedes-Benz et CATL forment désormais une équipe de fournisseurs de tout premier plan dans le domaine de la technologie des batteries du futur

« Nous avons pour objectif de devenir les champions des technologies de batterie et dans cette optique, nous combinons dorénavant notre propre expertise en recherche et développement avec des partenaires audacieux. Nous intégrerons les systèmes de batterie à la fine pointe pour créer des véhicules de luxe dont l'autonomie, la vitesse de recharge, la sécurité et la durabilité seront exceptionnelles. La collaboration avec CATL nous permettra d'accélérer notre passage à la neutralité en carbone, a déclaré Markus Schäfer, membre du directoire de Daimler AG et de Mercedes-Benz AG, responsable de Daimler Group Research et chef de l'exploitation de Mercedes-Benz Cars. Au cours des années à venir, CATL sera un fournisseur essentiel qui assurera la capacité nécessaire pour les prochaines générations de nos produits EQ. » .

« Mercedes-Benz est un partenaire spécial et d'envergure pour CATL. Nous sommes ravis d'élargir et d'actualiser le partenariat pour l'expansion future des deux parties. Mercedes a inventé le véhicule de tourisme il y a plus de 130 ans et a mis au point sa technologie au moyen d'innombrables innovations. Tous ces atouts combinés à l'expertise de CATL en matière de batteries permettront de franchir une étape décisive pour les stratégies d'électrification des deux parties, a déclaré le Dr Robin Zeng, fondateur, président du Conseil d'administration et PDG de CATL. Nous collaborons pour concevoir et offrir des solutions fiables et compétitives afin de promouvoir l'électromobilité dans le monde entier. »

Électrification de sa gamme de modèles à l'aide de technologies de batterie novatrices

Les systèmes de batterie très complexes reposent sur les cellules de batterie. La chimie incorporée dans ces dernières contribue considérablement à la performance, à l'autonomie et à la durée de vie utile des véhicules électriques. Dans le cadre de son partenariat stratégique avec CATL, Mercedes-Benz fera progresser le développement de ses batteries au lithium-ion actuelles et futures, les meilleures dans leur catégorie. Les deux partenaires ont déjà commencé à travailler sur les générations futures des batteries qui équiperont plusieurs véhicules au cours des quelques prochaines années. L'objectif est simple : réduire les cycles de développement, accroître de façon significative l'autonomie des futures batteries en accomplissant des progrès en matière de densité d'énergie, et réduire les temps de recharge. Pour rendre l'électrification encore plus attractive aux yeux des clients du segment des véhicules de luxe, l'ensemble des objectifs est ambitieux : pour la luxueuse berline électrique EQS qui sera disponible aux clients dès l'année prochaine, l'objectif de développement est une autonomie longue distance de plus de 700 km (autonomie homologuée WLTP ou Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) et une vitesse de recharge multipliée par deux par rapport aux modèles actuels. Le modèle Mercedes-Benz EQS sera également équipé des modules à cellules CATL.

« Daimler continuera de renforcer sa compétitivité à l'échelle mondiale et d'améliorer son efficacité en collaborant avec des partenaires solides et novateurs pour poursuivre sa stratégie du futur, notamment l'électromobilité. Au cours des années, nous avons établi en Chine une solide coopération avec des acteurs clés de l'industrie et du secteur de la technologie ; cette coopération a contribué non seulement à la vigoureuse impulsion de notre croissance, mais également à notre efficience en matière de production, d'achat et de recherche et développement, a déclaré Hubertus Troska, membre du directoire de Daimler AG et responsable de la Chine élargie. Nous sommes maintenant ravis de propulser notre coopération avec CATL, un fabricant chinois de batteries de tout premier plan, à un niveau supérieur, et nous intégrerons ce partenariat dans notre stratégie « Priorité à l'électrique » et de développement durable. Nous sommes persuadés qu'une telle coopération permettra à Daimler de continuer à enchanter nos clients en leur offrant des technologies d'avant-garde et en accélérant l'innovation. »

Mercedes-Benz et CATL se sont engagées à mettre au point et à produire des batteries de qualité et de performance inégalables, selon une empreinte la plus durable possible.

Produits de batterie de la production neutre en carbone

Avec « Ambition 2039 », Mercedes-Benz poursuit sa vision à long terme d'un nouveau parc de voitures particulières n'ayant aucun impact sur le climat, et pilote activement le passage à la neutralité en carbone. Afin de minimiser l'empreinte carbone des générations actuelles et futures de véhicules, les partenaires ont convenu de fabriquer des produits de batterie neutres en carbone. Pour cela, CATL utilisera l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable comme le vent, l'énergie solaire et l'énergie hydroélectrique. Au début de cette année, Mercedes-Benz et CATL avaient déjà lancé un projet pilote conjoint utilisant la technologie des chaînes de blocs afin d'assurer la transparence concernant les émissions de gaz qui ont une incidence néfaste sur le climat, et une certaine proportion de matières secondaires sur la chaîne d'approvisionnement des cellules de batteries. La prochaine étape consistera à réduire significativement la dépendance à l'extraction minière des matières premières en recyclant les batteries en fin de vie.

« Dans le cadre de ce nouveau partenariat stratégique, CATL s'engage totalement envers les objectifs de durabilité de Mercedes-Benz AG, notamment « Ambition 2039 ». Cela comprend la production durable qui fait appel à l'énergie renouvelable, l'empreinte carbone minimum en termes de logistique sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et le respect de tous les aspects de la responsabilité sociale. CATL assurera la production de batteries neutres en carbone et maximisera la réduction du carbone sur la chaîne d'approvisionnement de la prochaine génération de Mercedes-Benz EQ, en commençant avec le modèle EQS, a expliqué Zhou Jia, président de CATL. Je suis convaincu que ce partenariat débouchera sur de nouvelles occasions de créer une entreprise durable et d'accélérer la transition de notre secteur d'activité, et ce pour les deux entreprises. »

Industrialisation d'une technologie clé en Allemagne

En Allemagne, le partenariat stratégique établi entre Mercedes-Benz et CATL accélère encore davantage le développement et l'industrialisation des technologies de pointe en matière de batteries. Avec la construction de son usine dans l'État de Thuringia, CATL développe un système de service européen pour offrir à Mercedes-Benz des produits plus compétitifs, ainsi qu'un approvisionnement sans à-coups. Prochainement, Mercedes-Benz pourra ainsi relever encore le degré de localisation en matière d'approvisionnement et acheter des produits de batterie à l'usine de CATL située près d'Erfurt.

À propos de CATL

Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) est un leader mondial du développement et de la fabrication de batteries au lithium-ion. Ses activités incluent la recherche et le développement, ainsi que la fabrication et la vente de systèmes de batteries pour les nouveaux véhicules électriques et les systèmes de stockage d'énergie. En 2019, l'entreprise a vendu un volume de batteries pour véhicules électriques atteignant 40,25 GWh à l'échelle mondiale et a été classée au premier rang mondial en termes de volume de consommation annuelle de batteries de véhicules électriques (selon les données de SNE Research).

Basée à Ningde, en Chine, CATL comptait plus de 26 000 employés dans le monde en 2019 et possède des filiales à Pékin, Liyang (province du Jiangsu), Xining (province du Qinghai) et Yibin (province du Sichuan), ainsi qu'à Munich (Allemagne), Paris (France), Yokohama (Japon), Detroit (États-Unis) et Vancouver (Canada). En outre, l'entreprise possède et exploite des usines de fabrication de batteries dans les provinces du Fujian, du Jiangsu et du Qinghai, tandis que l'usine européenne située à Erfurt, en Allemagne, sa première usine à l'étranger, est actuellement en construction. En juin 2018, la société a été introduite à la Bourse de Shenzhen sous le symbole d'action 300750.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : http://www.catlbattery.com.

Mercedes-Benz AG en un coup d'œil

La société Mercedes-Benz AG est responsable des activités globales de Mercedes-Benz Cars et de Mercedes-Benz Vans, qui emploient plus de 173 000 personnes dans le monde entier. Ola Källenius est le président du directoire de Mercedes-Benz AG. Le cœur d'activité de l'entreprise est le développement, la production et la vente de voitures particulières et de véhicules utilitaires, ainsi que les prestations de service. L'entreprise a également pour ambition d'être leader dans les domaines du multiplexage, de la conduite automatisée et des modes de propulsion alternatifs, grâce à des innovations tournées vers l'avenir. Son portefeuille de produits comprend la marque Mercedes-Benz, avec les sous-marques Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach et Mercedes me, ainsi que la marque smart et la marque de produits et de technologie EQ pour ce qui est de l'électromobilité. Mercedes-Benz AG fait partie des plus grands constructeurs de voitures particulières très haut de gamme. En 2019, elle a vendu près de 2,4 millions de voitures particulières et plus de 438 000 véhicules utilitaires légers. Dans ses deux secteurs d'activité, Mercedes-Benz AG continue à élargir régulièrement son réseau de production comprenant plus de 40 sites de production répartis sur quatre continents, en s'adaptant aux exigences de l'électromobilité. Parallèlement à cela, le réseau global de production de batteries se développe sur trois continents. La notion d'action durable joue un rôle décisif dans les deux secteurs d'activité. Pour l'entreprise, le développement durable consiste à créer une valeur durable profitant à toutes les parties prenantes : les clients, le personnel, les investisseurs, les partenaires commerciaux et la société dans son ensemble. La stratégie d'entreprise durable de Daimler en est la clé de voûte. L'entreprise se veut redevable des répercussions économiques, écologiques et sociales de son activité, tout au long de la chaîne de valeur.

Photo –https://mma.prnewswire.com/media/1224253/Left__Markus.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1224252/Hubertus_Troska.jpg

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1224251/Zhou_Jia.jpg

Related Links

http://www.catlbattery.com



SOURCE CATL