MERCEDES-BENZ FASHION WEEK MÉRIDA CELEBRA LA CREATIVIDAD Y LA MODA

Mercedes-Benz Fashion Week regresa a Mérida, Yucatán, una ciudad que vive en constante auge por su arquitectura, cultura, gastronomía y amor por el diseño.

Esta visita contará con experiencias locales y actividades para promover a Mérida como destino creativo dentro del mapa nacional e internacional.

Se presentará Abel López, Alexia Ulibarri , Francisco Cancino , Vero Díaz y Zurce además de la experiencia de moda The Way of Water de Avatar®.

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- Mercedes-Benz Fashion Week México, con más de 15 años presentando el trabajo de los creativos nacionales y acercando su talento a ciudades clave de diseño, viaja para su tercera y última edición del año a Mérida bajo un formato que fusiona la modernidad con el entorno histórico, que celebra la moda, el diseño y la cultura.

Durante esta última parada de la plataforma, Mercedes-Benz México presenta para el mercado mexicano la nueva SUV eléctrica de Mercedes-EQ, la EQB 300 4MATIC que, con una sola carga, puede alcanzar hasta 423km y llegar a lugares que no hubieras imaginado antes. Cuenta con una capacidad interior de hasta 7 personas a bordo, y su diseño ofrece lujo, confort, elegancia, versatilidad y vanguardia.

"Nos da mucho gusto poder cerrar un exitoso año de moda en México en un escenario como Mérida, tan rico en cultura, gastronomía y por supuesto, moda. Una vez más, electrificaremos este mundo de la moda, presentando una nueva SUV completamente eléctrica que nos pone un paso más adelante para lograr nuestros objetivos de sostenibilidad" Jaime Cohen, CEO de Mercedes-Benz México y América Latina.

La edición de Mérida se llevará a cabo en espacios turístico - culturales como Casa Faller, Museo Casa El Pinar y Hacienda Misné en donde se vivirán los desfiles de: Abel López presentado por Mercedes-Benz, Alexia Ulibarri presentada por Brother, Francisco Cancino y Zurce presentando por VIVO además de la experiencia de moda inspirada en The Way of Water de Avatar®. El talento yucateco se hace presente de la mano de Vero Díaz presentada por Mercedes-Benz.

"¡MÉRIDA! regresamos para nuestra última parada del 2022. Felices del camino que estamos recorriendo a lado de los diseñadores nacionales. En esta ocasión, tomaremos como marco de presentación Casa Faller, Museo Casa El Pinar y Hacienda Misné, dos hermosas mansiones y una hacienda que nos ayudan a integrar la historia y la cultura de esta bellísima ciudad con las propuestas de los creativos que presentan sus nuevas colecciones." Beatriz Calles, directora de Mercedes-Benz Fashion Week México.

Mercedes-Benz Fashion Week México termina su año en Mérida tras haberse presentado en Ciudad de México y Oaxaca con el mapa ya trazado para continuar su labor en 2023.

FUENTE Mercedes-Benz Fashion Week México

