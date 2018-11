Mercia Real Estate choisit Yardi pour la gestion d'actifs et de biens immobiliers

LONDRES, November 27, 2018 /PRNewswire/ --

Une société privée de placements immobiliers et de gestion d'actifs immobiliers, spécialisée dans la région britannique des Midlands, modernise ses opérations grâce à la plate-forme SaaS (logiciel en tant que service) de Yardi

Mercia Real Estate PLC (MRE), basée à Birmingham, a choisi Yardi Voyager®, une plate-forme de comptabilité et de gestion immobilière s'appuyant sur le cloud, pour gérer son portefeuille en plein développement d'actifs commerciaux, industriels et de détail situés principalement dans les Midlands.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/737275/Yardi_Logo.jpg )

MRE va également adopter l'outil de veille économique Yardi Orion® Business Intelligence pour observer plus en détail le rendement de son portefeuille, ainsi que la solution de portail des locataires de Yardi, COMMERCIALCafé™, dans l'optique d'améliorer la relation client.

« Dans notre quête d'un logiciel de gestion moderne et interactif, nous avons été très contents de découvrir comment Yardi Voyager et les solutions de la suite Yardi® Commercial vont nous aider à simplifier nos opérations en tant que plate-forme mobile entièrement connectée », a déclaré Samuel Clark, directeur général de Mercia Real Estate. « Une transparence absolue du portefeuille pour améliorer la stratégie et la satisfaction des locataires est importante à nos yeux de société immobilière aux multiples facettes. Nous avons hâte de bénéficier du soutien de Yardi alors que nous poursuivons notre croissance. »

« Nous sommes très heureux d'accueillir Mercia Real Estate qui est notre tout dernier client en date au Royaume-Uni. L'alliance de Yardi Voyager, COMMERCIALCafé et Yardi Orion Business Intelligence va automatiser la gestion des actifs et des biens immobiliers et aidera MRE à maintenir le contact avec les locataires tout en utilisant efficacement les données de son portefeuille, provenant d'un écosystème en ligne », a déclaré Neal Gemassmer, vice-président international de Yardi.

À propos de Mercia Real Estate

MRE cible, en temps opportun, les possibilités d'investissement à valeur ajoutée dans le secteur secondaire industriel et le commerce de détail. MRE a fait ses preuves dans la recherche de valeur au sein de ce secteur souvent négligé et dans le dépassement des indices de référence du marché. Pour en savoir plus, rendez-vous sur merciarealestate.com.

À propos de Yardi

Yardi® développe et prend en charge des logiciels d'investissement et de gestion immobilière de pointe, destinés aux sociétés immobilières de tous types et de toutes tailles. Fondée en 1984, Yardi est basée à Santa Barbara, en Californie, et répond aux besoins de ses clients dans le monde entier depuis les bureaux dont elle dispose en Australie, en Asie, au Moyen-Orient, en Europe et en Amérique du Nord. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur yardi.com/uk.

SOURCE Yardi