Merck abre seu maior Centro de Colaboração M Lab™ em Xangai

"Com o setor farmacêutico em rápida expansão na Ásia e a maior ênfase em novas terapias medicamentosas, vemos um aumento em P&D quanto a tratamentos de ponta, incluindo terapias celulares e genéticas na China", declarou Udit Batra, membro do conselho executivo e CEO de Life Science. "Nosso Centro de Colaboração M Lab™ oferece soluções e serviços customizáveis que ajudam as empresas farmacêuticas e biológicas a aprimorarem seus processos desde a descoberta, desenvolvimento até a fabricação de drogas — economizando custos e aumentando a velocidade de colocação no mercado."