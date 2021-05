Merck accélère la mise à l'échelle des lipides pour répondre à la demande liée à la Covid-19

« En nous appuyant sur deux décennies d'expérience dans le développement et la fabrication de lipides de haute qualité, nous avons conçu un procédé exclusif pour mettre sur le marché notre nouveau cholestérol synthétique SAFC ® avec près d'un an d'avance », a déclaré Andrew Bulpin, responsable des solutions de traitement, sciences de la vie, chez Merck. « Avec l'introduction de notre nouveau produit de cholestérol synthétique SAFC ® , nous avons multiplié notre capacité par 50, ce qui aide les fabricants de produits biologiques à apporter plus rapidement aux patients des thérapies qui sauvent des vies. »

Merck fabrique des lipides à Schaffhausen, en Suisse, à Darmstadt, en Allemagne, et à St. Louis, dans le Missouri, aux États-Unis. Alors qu'il existe sur le marché des versions animales et synthétiques du cholestérol, le produit synthétique de Merck offre une grande pureté, une évolutivité et une qualité constante.

Ce lipide neutre, utilisé dans des produits commercialisés, est pur à plus de 99 % ; il offre une grande constance d'un lot à l'autre et peut être mis à l'échelle dans le cadre de BPF commerciales. Merck est l'une des rares entreprises au monde capables de produire les quantités nécessaires à la fabrication de nanoparticules lipidiques et de répondre aux exigences de qualité des ARNm thérapeutiques.

Le lancement de ce nouveau produit fait suite à l'acquisition par la société d'AmpTec, une organisation de développement et de fabrication sous contrat d'ARNm basée à Hambourg, en Allemagne. En combinant la technologie d'ARNm basée sur la PCR d'AmpTec avec la grande expertise de Merck dans la fabrication de lipides, Merck peut fournir une offre véritablement intégrée sur toute la chaîne de valeur de l'ARNm. Merck a plus de 20 ans d'expérience dans le développement et la fabrication de lipides de haute qualité, selon des processus BPF. La société fournit un soutien réglementaire à toutes les phases du développement clinique et de la commercialisation, ainsi qu'une expertise analytique approfondie.

Merck collabore avec plus de 50 entreprises pour soutenir leurs efforts dans le développement et la production de vaccins et de traitements Covid-19, en fournissant des lipides personnalisés, ainsi que d'autres matières premières essentielles, des équipements de traitement et des services utilisés dans la fabrication de médicaments et de vaccins à ARNm. Au début du mois de février 2021, la société a annoncé l'extension de son partenariat stratégique avec BioNTech afin d'accélérer de manière significative l'approvisionnement en lipides nécessaires en urgence et d'augmenter les quantités à livrer vers la fin de l'année 2021. Les lipides seront utilisés pour la production du vaccin Covid-19 de Pfizer-BioNTech.

La société a récemment annoncé l'ajout d'une unité de production d'assemblages à usage unique dans son Life Science Center de Molsheim, en France. La société a également annoncé récemment des projets d'expansion à Darmstadt (Allemagne), Cork (Irlande), Buchs (Suisse), Carlsbad (Californie), Madison (Wisconsin), Jaffrey (New Hampshire) et Danvers (Massachusetts). Sur ce dernier site, Merck s'efforce de doubler la capacité de production locale de produits à usage unique d'ici à la fin de 2021. Ces extensions s'inscrivent dans le cadre d'un programme pluriannuel ambitieux visant à accroître la capacité industrielle et les moyens de Merck pour répondre à la demande mondiale croissante de médicaments vitaux et contribuer de manière significative à la santé publique.

À propos de Merck

Merck, une société scientifique et technologique de premier plan, est présente dans les secteurs des soins de santé, des sciences de la vie et de l'électronique. Environ 58 000 employés travaillent chaque jour à améliorer la vie de millions de personnes en inventant des modes de vie plus joyeux et plus durables. Qu'il s'agisse de faire progresser les technologies d'édition de gènes, de découvrir des moyens uniques de traiter les maladies les plus difficiles ou de permettre l'intelligence des appareils, l'entreprise est partout. En 2020, Merck a réalisé un chiffre d'affaires de 17,5 milliards d'euros dans 66 pays. L'exploration scientifique et l'esprit d'entreprise responsable ont été la clé des avancées technologiques et scientifiques de Merck. C'est ainsi que Merck a prospéré depuis sa fondation en 1668. La famille fondatrice reste l'actionnaire majoritaire de la société cotée en bourse. Merck détient les droits mondiaux sur le nom et la marque Merck. Les seules exceptions sont les États-Unis et le Canada, où les secteurs d'activité de Merck opèrent sous le nom d'EMD Serono pour les soins de santé, de MilliporeSigma pour les sciences de la vie et d'EMD Electronics.

