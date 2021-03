Merck acelera planos de expansão para produtos de uso único críticos para a fabricação de vacinas e terapias que salvam vidas

O projeto foi anunciado hoje em Molsheim na presença do Comissário da UE, Thierry Breton, e do Ministro da Indústria francês, Agnès Pannier-runfairs.

"A pandemia confrontou o mundo com desafios inconcebíveis. Os esforços de ciência e tecnologia da Merck resultaram em contribuições significativas desde o início da Covid-19. Nossa nova unidade europeia de produção aumentará a capacidade do fornecimento urgente necessário de conjuntos de uso único para fabricantes de vacinas e terapias em todo o mundo. O anúncio de hoje de nossa expansão na Europa fala sobre o compromisso global da Merck durante e além dessa pandemia", declarou Belén Garijo, vice-presidente do conselho executivo e vice-CEO da Merck.

O investimento em Molsheim acrescentará mais de 350 novos empregos no total, juntamente com 1.700 metros quadrados de salas de limpezas ISO7 ou ISO5, usando projeto de construção modular e infraestrutura existente para permitir futuras expansões sem interrupções. A nova unidade produzirá conjuntos Mobius ® de uso único, uma oferta-chave que faz parte do programa Mobius ® MyWay da Merck. A previsão é que esteja operando até o final de 2021.

Com mais de 1.700 funcionários de 32 nacionalidades diferentes e produzindo mais de 10.000 produtos, o centro de Molsheim é a terceira maior unidade da Merck em todo o mundo. Ele fornece ao mercado mundial, exportando mais de 85% de sua produção. Molsheim hospeda três unidades de produção dedicadas à fabricação e montagem de produtos e soluções para processos de fabricação farmacêutica e produtos de soluções aplicadas para análise em ambientes clínicos e industriais e sistemas de purificação de água.

"Nos últimos anos, muitos fabricantes biofarmacêuticos recorreram a tecnologias de uso único por sua flexibilidade, economia de custos, velocidade e risco reduzido, o que levou ao crescimento do mercado de dois dígitos para este segmento. A pandemia do coronavírus acelerou essa tendência, com a maioria dos programas usando modelos de produção de uso único", disse Chris Ross, CEO interino de Life Science, da Merck. "Nossa unidade de Molsheim tem sido um centro global de excelência para atividades de BioMonitoring e purificação de água por muitos anos. Com esta nova unidade de produção de uso único, adicionaremos recursos críticos para atender às necessidades de nossos clientes, ao mesmo tempo em que criaremos novos empregos para nossa comunidade."

Recentemente, a Merck anunciou projetos de expansão em seu negócio de Life Science em Darmstadt, Alemanha; Cork, Irlanda; Buchs, Suíça; Carlsbad, Califórnia, EUA; Madison, Wisconsin, EUA; Jaffrey, New Hampshire, EUA; e Danvers, Massachusetts, EUA. Na última unidade, a Merck está atualmente trabalhando para dobrar a capacidade de produção local de uso único até o final de 2021. Essas expansões fazem parte de um programa ambicioso de vários anos para aumentar a capacidade industrial e as capacidades do setor de negócios de Life Science da Merck para apoiar a crescente demanda global por medicamentos que salvam vidas e realizem contribuições significativas para a saúde pública.

