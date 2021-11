Merck é reconhecida pela primeira vez pelo GUINNESS WORLD RECORDS™ por conquistar o recorde de maior quantidade de testes online do pré-diabetes/diabetes realizados como parte de campanha de conscientização na América Latina

A campanha ocorreu entre 25 de outubro e 1º novembro e tinha como meta inicial mais de 10 mil testes a serem realizados nos países participantes. Para alcançar essa meta, foi realizada uma grande mobilização nas redes sociais em toda a América Latina como parte das ações da Merck de conscientização sobre o pré-diabetes/diabetes, que teve como objetivo alertar a população a respeito da importância dos cuidados de saúde, em especial nesse momento, em que saímos de uma pandemia.

O diabetes é uma doença crônica na qual o corpo não produz insulina ou não consegue utilizar adequadamente a insulina que produz. O termo pré-diabetes é usado quando os níveis de glicose no sangue estão mais altos do que o normal, mas ainda não altos o suficiente para um diagnóstico de diabetes.[1] Ou seja, é um alerta que o corpo dá quando o risco de desenvolver o diabetes é grande.

Para realização dos testes, a empresa criou uma plataforma – divulgada por meio das redes sociais – em que era possível responder um rápido questionário com perguntas simples sobre hábitos de vida para, então, descobrir o grau de risco de ter o pré-diabetes, condição que pode ser imperceptível, já que não apresenta sintomas, mas, ainda assim, implica no aumento de risco cardiovascular. A partir daí a própria ferramenta provia ao internauta algumas orientações sobre mudanças no estilo de vida, incluindo alimentação adequada e atividades físicas, já que, no caso do pré-diabetes, esses hábitos são essenciais para a prevenção dos fatores de risco mencionados[2]. Em alguns casos, é possível até mesmo reverter o quadro e evitar a evolução para o diabetes tipo 2 somente lançando mão dessas iniciativas[3].

Ao todo, cerca de 18% dos testes realizados em toda a América Latina tiveram como resultado risco alto e muito alto para a condição[4]. "É importante dizer que a ação também contemplou um alerta para a população sobre a importância de consultar um médico para confirmar ou descartar a suspeita do risco para o pré-diabetes, e receber instruções do profissional sobre mudanças necessárias no estilo de vida e, em alguns casos, se necessário, a prescrição de um tratamento medicamentoso", esclarece Augusto.

De acordo com estimativas da Federação Internacional do Diabetes (IDF), ao menos 31 milhões de pessoas na América Latina são diagnosticadas com o diabetes tipo 2.[5]

