Merck es reconocido por primera vez por GUINNESS WORLD RECORDS™ por romper el récord de la mayor cantidad de tests en línea de detección de prediabetes/diabetes como parte de su campaña de concientización en América Latina

La campaña tuvo lugar entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre y tenía como objetivo inicial la realización de más de 10 mil pruebas en los países participantes. Para alcanzar este objetivo, se realizó una gran movilización en las redes sociales de América Latina como parte de las acciones de Merck para concientiza sobre la prediabetes/diabetes, que tuvo como objetivo alertar a la población sobre la importancia del cuidado de la salud, especialmente en este momento, cuando estamos saliendo de una pandemia.

La diabetes es una enfermedad crónica en la que el organismo no produce insulina o no puede utilizar adecuadamente la insulina que produce. El término prediabetes se utiliza cuando los niveles de glucosa en sangre son más altos de lo normal, pero aún no lo suficientemente altos como para ser diagnosticados como diabetes.[1] En otras palabras, es un aviso que da el cuerpo cuando el riesgo de desarrollar diabetes es alto.

Para realizar los tests, la empresa creó una plataforma - divulgada a través de las redes sociales- en la que era posible responder a un rápido cuestionario con preguntas sencillas sobre los hábitos de vida para luego descubrir el grado de riesgo de padecer prediabetes, condición que puede ser imperceptible, ya que no presenta síntomas, pero que aún así, conlleva aumento de riesgo cardiovascular. A partir de ahí, la propia herramienta ofrecía al usuario algunas orientaciones básicas sobre los cambios en el estilo de vida, incluyendo una nutrición adecuada y actividad física, ya que, en el caso de la prediabetes, estos hábitos son esenciales para la prevención de dichos riesgos [2]. En algunos casos, incluso es posible revertir la situación y evitar la evolución a la diabetes de tipo 2 sólo haciendo uso de estas iniciativas [3].

En total, más del 18% de los formularios en línea realizados en toda América Latina dieron como resultado un riesgo alto y muy alto de padecer la enfermedad. "Es importante decir que la acción también contempló una alerta a la población sobre la importancia de consultar al médico para confirmar o descartar la sospecha de riesgo de prediabetes, y recibir instrucciones del profesional sobre los cambios necesarios en el estilo de vida y, en algunos casos, si es necesario, la indicación de un tratamiento farmacológico", aclara Augusto.

Según estimaciones de la Federación Internacional de Diabetes (FID), al menos 31 millones de personas en América Latina están diagnosticadas con diabetes tipo 2. [4]

