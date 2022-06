Merck inaugura instalação de CDMO de € 59 milhões para atender à demanda por terapias críticas contra o câncer

"Há uma demanda crescente por HPAPIs devido à sua eficácia contra o câncer em doses mais baixas e à tendência de terapias mais direcionadas. Doses mais baixas dessas terapias reduzem os efeitos colaterais negativos para os pacientes que estão enfrentando essa luta crítica", disse Dirk Lange, diretor de Serviços de Ciências da Vida do setor de Ciências da Vida da Merck. "O aumento da capacidade em nossa instalação de CDMO de última geração em Verona, no estado de Wisconsin, nos permitirá atender à necessidade desses componentes-chave para o tratamento do câncer."

O câncer é a segunda principal causa de morte no mundo1. Os HPAPIs são um elemento crítico das terapias direcionadas devido às suas capacidades extremamente eficazes de matar células em baixas doses, resultando na redução de efeitos colaterais para os pacientes. Eles são usados em novas terapias contra o câncer, como conjugados anticorpo-droga (ADCs), que estão mudando o cenário dos tratamentos contra o câncer.

A Merck desenvolve compostos de várias etapas, complexos e altamente potentes há mais de 30 anos e continua a ser líder do setor no desenvolvimento e fabricação desses componentes. Os HPAPIs exigem instalações especializadas de manuseio e fabricação que protejam a segurança dos funcionários e seu ambiente. Muitos tratamentos potenciais que salvam vidas nunca chegam ao mercado em parte devido aos requisitos de manuseio especializado. A unidade da Merck em Verona, em Wisconsin, foi a segunda instalação no mundo a receber a certificação SafeBridge® e a empresa continua atendendo a esses rigorosos requisitos de segurança e contenção necessários até hoje. Na verdade, essa expansão posiciona a Merck como uma das maiores provedoras de CDMO do mundo com limites de exposição ocupacional (LEO) em nanogramas de um dígito. Como parâmetro de medida de HPAPIs, o mais potentes registram menos de 10 nanogramas por metro cúbico. Os HPAPIs com nanograma de um dígito exigem manuseio altamente especializado, o que se reflete na designação LEO.

Além da produção de HPAPIs, a Merck também tem ampla experiência em desenvolvimento e fabricação de ADCs. Como a primeira CDMO a fabricar medicamentos ADC aprovados comercialmente na América do Norte, a empresa lançou recentemente novas tecnologias para promover as terapias de ADC. Sua tecnologia exclusiva ChetoSensar™ oferece uma nova promessa aos ADCs ao amenizar os desafios de solubilidade, e a nova plataforma DOLCORE™ da Merck reduz significativamente o tempo de desenvolvimento e fabricação requeridos, aumentando a velocidade de lançamento no mercado em até um ano, levando mais rapidamente aos pacientes as terapias necessárias.

Com mais de 30 anos de experiência em CDMO no desenvolvimento e fabricação de HPAPIs, espaçadores (linkers) e anticorpos monoclonais (mAbs), a Merck oferece experiência significativa em fabricação clínica e comercial. A empresa também tem ampla experiência em CDMO na fabricação de vetores virais, lipídios, LNP e mRNA, da fase pré-clínica à comercial, ajudando a agilizar as etapas de desenvolvimento e produção de medicamentos com um único parceiro altamente experiente. Além disso, os serviços de teste de contrato da BioReliance® são integrados à oferta geral de serviços para agilizar ainda mais o caminho do desenvolvimento.

Sobre a Merck

A Merck, uma empresa líder em ciência e tecnologia, atua nas áreas de ciências da vida, assistência médica e eletrônicos. Mais de 60 mil funcionários trabalham para fazer uma diferença positiva na vida de milhões de pessoas todos os dias, criando maneiras mais prazerosas e sustentáveis de viver. Desde tecnologias avançadas de edição genética e descoberta de formas únicas de tratar as doenças mais desafiadoras até possibilitar a inteligência de dispositivos, a empresa está em todos os lugares. Em 2021, a Merck gerou vendas que totalizaram 19,7 bilhões de euros em 66 países.

A exploração científica e o empreendedorismo responsável têm sido fundamentais para os avanços científicos e tecnológicos da Merck. É assim que a Merck tem prosperado desde sua fundação em 1668. A família fundadora continua sendo a sócia majoritária da empresa de capital aberto. A Merck detém os direitos globais do nome e da marca Merck. As únicas exceções são os Estados Unidos e o Canadá, onde os setores comerciais da Merck operam como MilliporeSigma, na área de ciências da vida, EMD Serono, na área da saúde, e EMD Electronics na área de eletrônicos.

1 "Global Cancer Facts & Figures 4th Edition, https://www.cancer.org/content/dam/cancer-org/research/cancer-facts-and-statistics/global-cancer-facts-and-figures/global-cancer-facts-and-figures-4th-edition.pdf

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1845887/Verona_expansion_image.jpg

