Merck introduit de nouvelles innovations et renforce sa capacité à faire progresser les conjugués anticorps-médicaments (ADC) de prochaine génération

« Les ADC ont connu une croissance remarquable et le nombre de ces conjugués ayant été commercialement approuvés a triplé au cours des trois dernières années, a déclaré Andrew Bulpin, chef de l'unité Process Solutions du secteur des sciences de la vie de Merck. Véritable pionnière dans ce domaine, notre entreprise a contribué au développement de la moitié des ADC commercialement approuvés sur le marché aujourd'hui. Cette dernière innovation et ce renforcement de nos capacités nous aideront à offrir de nouveaux traitements aux patients atteints de cancer partout dans le monde, et appuieront notre engagement à façonner l'avenir de ces nouvelles modalités. »

Le lancement de la technologie ChetoSensar™ de Merck, conjugué à ses services de développement et de fabrication en sous-traitance (CDMO), fait de l'entreprise un chef de file de la lutte contre l'hydrophobie des ADC. De nombreux ADC candidats sont faiblement solubles dans l'eau et Merck estime que plus de 20 % des ADC abandonnés en phase clinique le sont à cause de ce problème. La nouvelle technologie ChetoSensar™ de Merck améliore la solubilité des ADC, donnant un nouvel espoir aux ADC dont le développement a déjà cessé.

Les charges utiles couramment utilisées pour les ADC sont des molécules très complexes dont le processus de synthèse comporte un grand nombre d'étapes. Selon les calculs de Merck, sa nouvelle plateforme DOLCORE™ réduit considérablement les délais de développement et de fabrication, réduisant jusqu'à un an le temps de commercialisation des nouvelles charges utiles d'ADC à base de dolostatine.

En parallèle, l'entreprise renforcera au mois de décembre les capacités de production d'ADC de son usine de fabrication clinique à Saint-Louis, au Missouri (États-Unis). L'élargissement de l'installation permettra à l'entreprise de produire à grande échelle et d'utiliser des procédés comme la purification chromatographique, destiné à appuyer l'approvisionnement en phase clinique précoce. L'an dernier, l'entreprise avait déjà annoncé un investissement de 59 millions d'euros pour agrandir son usine à proximité de Madison, au Wisconsin (États-Unis). Le projet d'expansion doublera la capacité de synthèse « kilo-lab » d'IPA puissants de l'entreprise, et lui permettra d'accélérer la fabrication d'API puissants, de lieurs et de charges utiles d'ADC et d'IPA complexes.

Cette innovation et ce renforcement des capacités appuient la mission de l'entreprise d'accélérer sa croissance grâce à des investissements dans les « trois grands », dont l'unité commerciale de Process Solutions du secteur des sciences de la vie est un élément moteur.

Comptant près de 15 ans d'expérience en développement et fabrication d'ADC, Merck offre des services CDMO uniques rationalisés en un seul fournisseur très expérimenté. Grâce à son réseau mondial et son expertise approfondie, l'entreprise adapte le parcours unique de chaque molécule, tout en créant les partenariats client dynamiques dont les fabricants de médicaments ont besoin pour atteindre leurs jalons clés. Merck combine des services de développement et de fabrication en sous-traitance avec l'offre de produits la plus large de l'industrie sur de multiples modalités. En outre, les clients peuvent intégrer en toute simplicité les services BioReliance® de Merck, issus de son portefeuille de tests de biosécurité de premier rang.

Récemment, Merck a annoncé des projets d'expansion à Darmstadt (Allemagne), Cork (Irlande), Buchs (Suisse), Carlsbad (Californie), Madison (Wisconsin), Jaffrey (New Hampshire) et Danvers (Massachusetts). Ces extensions s'inscrivent dans le cadre d'un programme pluriannuel ambitieux visant à accroître la capacité et les compétences industrielles du secteur des sciences de la vie de Merck afin de répondre à la demande mondiale croissante de médicaments vitaux et de contribuer de manière significative à la santé publique.

À propos de Merck

Merck, une importante société scientifique et technologique, exerce son activité dans les secteurs de la santé, des sciences de la vie et de l'électronique. Environ 58 000 employés travaillent chaque jour à améliorer la vie de millions de personnes en créant des modes de vie plus agréables et plus durables. Qu'il s'agisse de faire progresser les technologies d'édition de gènes, de découvrir des moyens uniques de traiter les maladies les plus difficiles ou de permettre l'intelligence des appareils, l'entreprise est partout. En 2020, Merck a réalisé un chiffre d'affaires de €17,5 milliards d'euros dans 66 pays.

L'exploration scientifique et l'esprit d'entreprise responsable ont été la clé des avancées technologiques et scientifiques de Merck. C'est ainsi que Merck a prospéré depuis sa fondation en 1668. La famille fondatrice reste l'actionnaire majoritaire de la société cotée en bourse. Merck détient les droits mondiaux sur le nom et la marque Merck. Les seules exceptions sont les États-Unis et le Canada, où les secteurs d'activité de Merck opèrent sous le nom d'EMD Serono pour la santé, de MilliporeSigma pour les sciences de la vie et d'EMD pour l'électronique.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1671958/Merck_Germany_Next_Gen_ADCs.jpg

SOURCE Merck