Merck ouvre son premier centre de collaboration M Lab™ en Europe

« Compte tenu de la croissance rapide de l'industrie biopharmaceutique en Europe et de la demande de thérapies rentables dans le monde entier, les clients bénéficieront de notre expertise pour développer des processus de fabrication de médicaments plus rapides, plus sûrs et plus efficaces », a déclaré, à Molsheim, aujourd'hui, Udit Batra, membre du conseil d'administration et PDG de Merck, sciences de la vie. « Notre investissement ici accélérera la croissance future de l'industrie biopharmaceutique de la région EMA. »

Le tout dernier centre de collaboration M Lab™ de Merck, d'une surface de 4000 mètres carrés, représente un investissement important pour la région. Le centre de 10 millions EUR, fournit aux clients situés en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique un laboratoire pilote, à l'échelle de banc d'essai, sans BPF, entièrement équipé et un centre de réunion où ils peuvent travailler avec les experts de Merck pour résoudre leurs problèmes de développement de processus les plus urgents sans nuire à leur ligne de production.

Le centre de Molsheim est le dernier né du réseau de centres de Merck dans le monde. D'autres centres de collaboration M Lab™ sont situés aux États-Unis, au Brésil, en Chine, en Corée du Sud, à Singapour, au Japon et en Inde (où se trouvent deux laboratoires).

Les clients de Merck collaborent avec les experts techniques de la société afin d'explorer de nouveaux moyens d'accroître la productivité, d'améliorer les processus et d'atténuer les risques. Le laboratoire pilote et le laboratoire à l'échelle de banc d'essai se trouvent dans un espace simulant un environnement de production réel tout au long de leur processus. Les clients utilisent de véritables équipements, évaluent leurs processus et peuvent également suivre des formations pratiques en bioprocédés. Celles-ci les éduquent sur les meilleures pratiques et les nouvelles approches pour développer, optimiser et intensifier les processus et simplifier le transfert mondial de technologie.

Suivez Merck sur Twitter @Merckgroup, sur Facebook @merckgroup et sur LinkedIn.

Toutes les informations de Merck sont distribuées par courrier électronique au même moment où elles deviennent disponibles sur le site Web de Merck. Veuillez consulter www.merckgroup.com/subscribe pour vous inscrire en ligne pour changer votre sélection ou interrompre ce service.

À propos de Merck

Merck est une société leader en sciences et technologie menant des activités dans les soins de santé, les sciences de la vie et les matériaux de performance. Environ 52 000 employés travaillent chaque jour pour faire une différence positive dans la vie de millions de personnes en créant des modes de vie plus joyeux et durables. Merck est présent partout, que ce soit dans le développement de technologies de manipulation de gènes, la découverte de méthodes uniques de traitement des maladies les plus difficiles ou la facilitation de l'intelligence des dispositifs. En 2018, Merck a généré des ventes de 14,8 milliards EUR dans 66 pays.

L'exploration scientifique et l'entrepreneuriat responsable ont été la clé des progrès technologiques et scientifiques de Merck. C'est ainsi que Merck a prospéré depuis sa fondation en 1668. La famille fondatrice est à ce jour le propriétaire majoritaire de la société cotée en bourse. Merck détient les droits mondiaux sur le nom et la marque de Merck. Les seules exceptions portent sur les États-Unis et le Canada, où les secteurs d'affaires de Merck opèrent sous les noms de EMD Serono dans les soins de santé, MilliporeSigma dans les sciences de la vie et EMD Performance Materials.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/837208/Merck_M_Lab_Molsheim.jpg

SOURCE Merck