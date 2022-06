Merck ouvre une installation CDMO de 59 millions d'euros pour répondre à la demande de thérapies anticancéreuses critiques

« Il y a une demande croissante pour les HPAPI en raison de leur efficacité contre le cancer à des doses plus faibles et de la tendance à des thérapies plus ciblées. Les doses plus faibles de ces thérapies réduisent les effets secondaires négatifs pour les patients qui se lancent dans ce combat crucial », a déclaré Dirk Lange, responsable des services des sciences de la vie, Life Science, chez Merck. « L'augmentation de la capacité de notre installation CDMO de pointe à Verona, dans le Wisconsin, nous permettra de répondre au besoin de ces composants clés du traitement du cancer. »

Le cancer est la deuxième cause de décès dans le monde1. Les HPAPI sont un élément essentiel des thérapies ciblées en raison de leur capacité extrêmement efficace à tuer les cellules à faibles doses, ce qui réduit les effets secondaires chez les patients. Ils sont utilisés dans de nouvelles thérapies anticancéreuses, notamment les conjugués anticorps-médicaments (ADC), qui changent le paysage des traitements contre le cancer.

Depuis plus de 30 ans, Merck développe des composés complexes et très puissants à plusieurs étapes et reste un leader de l'industrie dans le développement et la fabrication de ces composants. Les HPAPI nécessitent une manipulation spécialisée et des installations de fabrication qui protègent la sécurité des employés et de leur environnement. De nombreux traitements susceptibles de sauver des vies n'arrivent jamais sur le marché, en partie en raison des exigences de manipulation spécialisée. Le site de Merck à Verona, dans le Wisconsin, a été la deuxième installation au monde à être certifiée SafeBridge® et l'entreprise continue de respecter ces exigences rigoureuses en matière de sécurité et de confinement nécessaires à ce jour. En réalité, cette expansion positionne Merck comme l'un des plus grands fournisseurs CDMO de limites d'exposition professionnelle (OEL) de nanogrammes à un chiffre dans le monde. Les HPAPI sont mesurés, les plus puissants enregistrant moins de 10 nanogrammes par mètre cube. Les HPAPI d'un nanogramme à un chiffre nécessitent une manipulation hautement spécialisée, ce qui est reflété par la désignation OEL.

En plus de la production de HPAPI, Merck possède également une vaste expérience dans le développement et la fabrication d'ADC. En tant que premier CDMO à fabriquer des médicaments ADC approuvés commercialement en Amérique du Nord, l'entreprise a récemment lancé de nouvelles technologies pour faire progresser les thérapies ADC. Sa technologie ChetoSensar™ unique est prometteuse pour les ADC en atténuant les problèmes de solubilité, et la nouvelle plateforme DOLCORE™ de Merck réduit considérablement le temps de développement et de fabrication requis, augmentant ainsi la vitesse de mise sur le marché de près d'un an, ce qui permet aux patients de bénéficier plus rapidement des traitements dont ils ont besoin.

Avec plus de 30 ans d'expérience en matière de CDMO dans le développement et la fabrication de HPAPI, de lieurs et de mAbs, Merck offre une expertise significative dans la fabrication clinique et commerciale. L'entreprise possède également une vaste expérience CDMO dans la fabrication de vecteurs viraux, de lipides, de LNP et d'ARNm (de la phase pré-clinique à la phase commerciale) aidant à simplifier les étapes du développement et de la production de médicaments avec un seul partenaire très expérimenté. De plus, les services de test sous contrat de BioReliance® sont intégrés à l'ensemble de l'offre de services afin de simplifier davantage le processus de développement.

Tous les communiqués de presse de Merck sont diffusés par e-mail en même temps qu'ils sont disponibles sur le site Web de Merck. Veuillez vous rendre sur le site www.merckgroup.com/subscribe pour vous inscrire en ligne, modifier votre sélection ou interrompre ce service.

À propos de Merck

Merck, une importante société scientifique et technologique, est présente dans les secteurs des sciences de la vie, des soins de santé et de l'électronique. Plus de 60 000 employés travaillent chaque jour à améliorer la vie de millions de personnes en créant des modes de vie plus agréables et plus durables. Qu'il s'agisse de faire progresser les technologies d'édition de gènes, de découvrir des moyens uniques de traiter les maladies les plus difficiles ou de permettre l'intelligence des appareils, l'entreprise est partout. En 2021, Merck a réalisé un chiffre d'affaires de 19,7 milliards d'euros dans 66 pays.

L'exploration scientifique et l'esprit d'entreprise responsable ont été la clé des avancées technologiques et scientifiques de Merck. C'est ainsi que Merck a prospéré depuis sa fondation en 1668. La famille fondatrice reste l'actionnaire majoritaire de la société cotée en bourse. Merck détient les droits mondiaux sur le nom et la marque Merck. Les seules exceptions sont les États-Unis et le Canada, où les secteurs d'activité de Merck opèrent sous le nom de MilliporeSigma pour les sciences de la vie, d'EMD Serono pour la santé et d'EMD Electronics pour l'électronique.

1 Global Cancer Facts & Figures 4th Edition, https://www.cancer.org/content/dam/cancer-org/research/cancer-facts-and-statistics/global-cancer-facts-and-figures/global-cancer-facts-and-figures-4th-edition.pdf

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1845670/Verona_expansion_image.jpg

SOURCE Merck