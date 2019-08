Merck reçoit sept autres brevets CRISPR, portant à 20 le nombre total dans le monde

« Il est encourageant de voir que cet important ensemble de travaux scientifiques est reconnu avec l'octroi de ces tout derniers brevets CRISPR », explique Udit Batra, membre du conseil d'administration de Merck et PDG pour les sciences de la vie. « Notre ambition est de continuer à développer notre portefeuille de propriété intellectuelle CRISPR avec des technologies telles que les nickases Cas9 appariées pour réduire les effets secondaires, et la proxy-CRISPR, qui offre aux chercheurs davantage d'options expérimentales pour accélérer la mise au point de médicaments et l'accès à de nouvelles thérapies. »

Informations sur les tout derniers brevets CRISPR octroyés à Merck :

Office européen des brevets — Brevets octroyés pour :

Vecteurs pour l'intégration CRISPR. Les nouveaux brevets couvrent les compositions de vecteurs pour soutenir l'apport et l'expression de CRISPR dans les cellules eucaryotes, y compris les méthodes d'apport viral généralement utilisées dans la recherche contre le cancer (lentivirus) et les applications thérapeutiques humaines (virus adéno-associé, ou AAV).



Technologie proxy-CRISPR, qui offre un accès pour modifier des régions génomiques difficiles à atteindre, permettant d'élargir les options de création CRISPR. Cette approche permet également de réduire les effets secondaires.



Endonucléase guidée par acide ribonucléique (ARN) et complexes protéine- ARN.



Ces deux nouveaux brevets concernent des compositions qui peuvent être utilisées pour le gene knock-in et le gene knock-out .

et le . Office israélien des brevets — Brevet pour :

Technologie de nickases appariées pour réduire les effets secondaires. Les nickases appariées représentent une étape importante dans le renforcement de la sécurité de l'édition génomique.

Office sud-coréen des brevets — Brevet pour :

Technologie de nickases appariées.

Office des brevets du Royaume-Uni — Brevet pour :

Technologie proxy-CRISPR.

Outre l'Europe, Israël, le Royaume-Uni et la Corée du Sud, Merck dispose de brevets liés au CRISPR dans les régions suivantes : États-Unis, Canada, Australie, Chine et Singapour. La société a obtenu son premier brevet significatif en Australie dans le domaine de l'intégration CRISPR en 2017, et son premier brevet CRISPR aux États-Unis pour proxy-CRISPR en 2019.

Plus tôt, Merck a annoncé différents brevets CRISPR en Europe en 2017 et en Corée du Sud et Israël en 2018.

Le 18 juillet 2019, Merck a annoncé un cadre de mise en licence CRISPR avec Broad Institute of MIT et Harvard visant des licences non exclusives pour la PI CRISPR sous leur contrôle respectif en vue d'une utilisation dans la recherche commerciale et la mise au point de produits. Ce nouveau cadre vise à simplifier et à accélérer l'accès scientifique à la PI CRISPR.

Le 19 juillet 2019, Merck a déposé une demande auprès du U.S. Patent and Trademark Office visant une procédure d'interférence entre des brevets CRISPR-Cas9 demandés par la société en 2012 et des brevets demandés par UC Berkeley ou octroyés à cette dernière.

Merck est à l'avant-garde de l'innovation dans ce domaine depuis 15 ans, et son expérience s'étend de la découverte jusqu'à la fabrication.

Aussi bien utilisateur que fournisseur de technologie d'édition génomique, Merck soutient la recherche dans l'édition génomique dans le plus grand respect des normes éthiques et juridiques. Merck a mis sur pied une commission consultative de bioéthique indépendante et externe chargée de donner une orientation pour la recherche à laquelle participent ses entreprises, y compris la recherche sur l'édition génomique ou utilisant cette dernière, et elle a défini une position opérationnelle claire prenant en compte les questions scientifiques et sociétales afin d'éclairer des approches thérapeutiques prometteuses qui seront utilisées dans la recherche et des applications.

À propos de Merck

Merck, une importante société de la science et de la technologie, intervient dans les soins de santé, la science de la vie et les matériaux hautes performances. Environ 52 000 employés œuvrent chaque jour à apporter une différence sensible dans la vie de millions de personnes en créant des manières de vivre plus gaies et plus durables. Qu'il s'agisse de promouvoir les technologies de modification génétique, de découvrir des façons inédites de traiter les maladies les plus difficiles ou de conférer une intelligence aux dispositifs, Merck est partout. En 2018, Merck a réalisé des ventes pour 14,8 milliards d'euros dans 66 pays.

L'exploration scientifique et l'entreprenariat responsable ont été au cœur des avancées technologiques et scientifiques de Merck. C'est comme cela que Merck a prospéré depuis sa création en 1668. La famille fondatrice reste le propriétaire majoritaire de cette société cotée en bourse. Merck détient les droits mondiaux du nom et de la marque « Merck ». Les seules exceptions sont les États-Unis et le Canada, où les secteurs opérationnels fonctionnent sous le nom EMD Serono pour les soins de santé, MilliporeSigma pour la science de la vie et EMD Performance Materials.

