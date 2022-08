Merck torna-se uma das primeiras CDMOs a fornecer uma oferta completa de vetores virais com lançamento da plataforma de produção de vírus adeno-associado VirusExpress® 293

Reduz o tempo de desenvolvimento de processos em aproximadamente 40%

Permite que as empresas biofarmacêuticas aumentem a velocidade de fabricação clínica

Agrega à VirusExpress® da empresa, a melhor plataforma de produção de lentivírus da categoria

DARMSTADT, Alemanha, 13 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Merck, empresa líder em ciência e tecnologia, lançou a plataforma de produção de vírus adeno-associado (VAA) VirusExpress® 293, tornando-a uma das primeiras CDMOs e desenvolvedoras de tecnologia a fornecer uma oferta completa de fabricação de vetores virais, incluindo VAA, lentivírus, CDMO, CTO e desenvolvimento de processos. Essa nova plataforma permite que as empresas biofarmacêuticas aumentem a velocidade da fabricação clínica, reduzindo, ao mesmo tempo, o tempo e os custos de desenvolvimento de processos.

Cientistas da Merck operam um biorreator de uso único 200 L Mobius® usando a plataforma de produção de vírus adeno-associado VirusExpress® 293 na unidade da empresa em Carlsbad, na Califórnia.

"As terapias celulares e genéticas oferecem o potencial de tratamentos curativos e podem ser comercializadas em metade do tempo em comparação com as terapias tradicionais", disse Dirk Lange, diretor de serviços de ciências da vida do setor comercial de ciências da vida da Merck. "Ao aumentar o rendimento da produção de doses e reduzir drasticamente o tempo de desenvolvimento de processos, nossa plataforma de produção de VAA VirusExpress® 293 acelerará a fabricação dessas terapias, oferecendo mais rapidamente, no fim das contas, tratamentos que salvam vidas aos pacientes."

A nova plataforma é uma extensão da oferta VirusExpress® da empresa, que pode reduzir o tempo de desenvolvimento de processos em até 40%, com base na experiência da Merck como CDMO. A plataforma de produção de lentivírus VirusExpress® da empresa permitiu aos clientes aumentar a velocidade da fabricação clínica, alcançar um título cinco vezes maior do que o principal concorrente e fazer a transição de um processo legado para uma solução formatada.

As plataformas VirusExpress® da Merck oferecem um fluxo de trabalho a montante simplificado para a produção de VAA e lentivírus, tornando os processos mais fáceis de gerenciar, ajustar e escalar. Além de acelerar o desenvolvimento dos processos, o formato de cultura em suspensão proporciona maiores rendimentos dos lotes para possibilitar mais doses para os pacientes. Além disso, a cultura em suspensão é passível de processos de fabricação escaláveis robustos, além de necessitar menos mão de obra. O meio de cultura celular definido quimicamente elimina as preocupações de segurança, regulamentares e de cadeia de suprimentos relacionadas com materiais derivados de animais e humanos. O licenciamento flexível permite que as empresas produzam vetores utilizando os recursos de fabricação por contrato e a experiência da Merck, com acesso aos modelos a montante e a jusante ou utilizando desenvolvimento interno ou terceirizado.

O setor comercial de ciências da vida da Merck é um CDMO líder e está envolvido nessa área desde o início dos estudos clínicos para terapia genética nos anos 90. Em outubro de 2021, a empresa abriu sua segunda unidade em Carlsbad, na Califórnia, mais do que dobrando sua capacidade de produção existente para apoiar a fabricação comercial em larga escala.

Sobre a Merck

A Merck, uma empresa líder em ciência e tecnologia, atua nas áreas de ciências da vida, assistência médica e eletrônicos. Mais de 60 mil funcionários trabalham para fazer uma diferença positiva na vida de milhões de pessoas todos os dias, criando maneiras mais prazerosas e sustentáveis de viver. Desde tecnologias avançadas de edição genética e descoberta de formas únicas de tratar as doenças mais desafiadoras até possibilitar a inteligência de dispositivos, a empresa está em todos os lugares. Em 2021, a Merck gerou vendas que totalizaram 19,7 bilhões de euros em 66 países.

A exploração científica e o empreendedorismo responsável têm sido fundamentais para os avanços científicos e tecnológicos da Merck. É assim que a Merck tem prosperado desde sua fundação em 1668. A família fundadora continua sendo a sócia majoritária da empresa de capital aberto. A Merck detém os direitos globais do nome e da marca Merck. As únicas exceções são os Estados Unidos e o Canadá, onde os setores comerciais da Merck operam como MilliporeSigma na área de ciências da vida, EMD Serono na área da saúde e EMD Electronics na área de eletrônicos.

