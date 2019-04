Mercuryo już dostępny w Europie

Założyciele Mercuryo – systemu płatności przy pomocy kryptowalut – ogłosili na oficjalnym profilu w serwisie Facebook dostępność usług firmy dla mieszkańców Unii Europejskiej. W oficjalnym komunikacie dyrektor ds. rozwoju Peter Kozyakov powiedział: „Jesteśmy niezwykle zadowoleni z tego, że w końcu udało nam się pomyślnie dostosować wszystkie parametry wymagane do prowadzenia działalności w Europie. Dostosowanie Mercuryo do europejskiego prawa w zakresie kryptowalut i usług płatniczych wymagało wiele pracy. Europejski rynek posłuży nam jako trampolina, z której wybijemy się w przestrzeń światowych finansów. Wierzę, że Mercuryo może stać się popularnym serwisem obsługi kryptowalut dla ludzi z całego świata" – powiedział Petr Koziakov.

Dla wielu ekspertów europejski rynek wydaje się skostniały i słabo rozwinięty, jednak badania socjologiczne zadają kłam tym opiniom.

66% ankietowanych z Europy słyszało o kryptowalutach. Mniej niż jedna na dziesięć osób (9%) inwestuje w kryptowaluty. Ponadto 16% planuje nabyć aktywa, co może sugerować, że zainteresowanie kryptowalutami podwoi się w przyszłości. W związku z tym, że jedna trzecia ankietowanych europejczyków (34%) nigdy nie słyszała o kryptowalutach potencjalny wzrost może przekroczyć oczekiwania.

Z drugiej strony według ok. jednej trzeciej respondentów z Europy (35%) kryptowaluty to „przyszłość płatności internetowych". 30% ankietowanych stwierdziło, że mogliby korzytać z walut cyfrowych do realizacji płatności na rzecz dostawców międzynarodowych.

Eksperci przewidują wzrost wartości bitcoina w związku z jego wejściem na rynek funduszy inwestycyjnych specjalizujących się w BTC, a także innych kryptowalut i usług, takich jak Mercuryo.

Mercuryo

Mercuryo to serwis płatniczy obsługujący wszystkie zakupy realizowane przy pomocy kryptowalut. Umożliwia przelewy dowolnych kwot na całym świecie oraz szybką wymianę kryptowalut na dolary i euro.

