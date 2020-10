Mercy Ships anuncia o Global Mercy, o maior navio de assistência hospital da ONG do mundo

"O Global Mercy será uma verdadeira maravilha moderna, um navio de assistência hospitalar totalmente personalizado com instrumentos sob medida, tecnologia de ponta e talentos altamente treinados de um hospital moderno", disse Rosa Whitaker, presidente da Mercy Ships. "Também representa uma chamada à ação extraordinária para qualquer pessoa que for convocada e dá a oportunidade para as pessoas usarem seu conjunto de habilidades para impactar positivamente a saúde global."

De acordo com o relatório Lancet Global Surgery 2030, um número estimado de 16,9 milhões de pessoas morrem anualmente por falta de acesso a cuidados cirúrgicos. Mais de 93% da população da África Subsaariana não tem acesso a cirurgia segura e em tempo hábil.1 Como a COVID-19 ameaça a estabilidade dos já frágeis sistemas de saúde em todo o mundo, a necessidade de oferecer serviços básicos para salvar vidas é maior do que nunca, especialmente em países com renda baixa a média. O Global Mercy proporcionará um ambiente limpo e em segurança para várias nações africanas, prestando ajuda e recursos por intermédio de alguns dos médicos mais bem treinados do mundo. Ao longo da vida útil esperada de 50 anos da embarcação, estima-se que mais de 150 mil vidas serão mudadas a bordo somente por meio de cirurgia.

Além de cirurgias, o Global Mercy será equipado com espaços de treinamento de última geração, com laboratório de simulação com realidade virtual e aumentada, manequins e outras ferramentas de treinamento e espaço de atendimento pós-operatório, que permite que os instrutores simulem as condições e limitações locais para ensinar as melhores práticas em ambientes com poucos recursos.

O navio de 174 metros e 37 mil toneladas terá seis salas de cirurgia e abrigará mais de 600 voluntários de todo o mundo, representando muitas disciplinas, entre eles, cirurgiões, tripulação, cozinheiros, professores, eletricistas, equipe anfitriã e muito mais. O navio também terá um auditório com 682 assentos, academia para estudantes, academia de ginástica, piscina, café, loja e biblioteca. Tudo projetado para acomodar até 950 tripulantes a bordo quando atracado no porto.

O Global Mercy irá se juntar ao atual carro-chefe, o Africa Mercy, mais do que duplicando o impacto dos voluntários e dos serviços prestados pela instituição de caridade. Para mais informações sobre a Mercy Ships, atualizações sobre o Global Mercy ou sobre como se voluntariar ou fazer doações, visite: www.mercyships.org

1 Lancet Global Surgery 2030

SOBRE A MERCY SHIPS:

A Mercy Ships utiliza navios de assistência hospitalar para prestar serviços de saúde, capacitação e desenvolvimento sustentável gratuitamente em todo o mundo para pessoas com pouco acesso em países em desenvolvimento. Fundada em 1978 por Don e Deyon a Mercy Ships já trabalhou em mais de 55 países em desenvolvimento, prestando serviços avaliados em mais de US$ 1,7 bilhão e beneficiando diretamente mais de 2,8 milhões de pessoas. Nossos navios são tripulados por voluntários de mais de 50 países, com uma média de mais de 2 mil voluntários a cada ano. Profissionais, entre eles, cirurgiões, dentistas, enfermeiras, instrutores de saúde, professores, cozinheiros, marinheiros, engenheiros e agricultores doam seu tempo e suas habilidades. Com 16 escritórios nacionais e um Departamento na África, a Mercy Ships busca transformar a vida das pessoas e servir as nações. Para mais informações clique www.mercyships.org

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1273533/Global_Mercy_Exterior.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1273534/Mercy_Ships_Logo.jpg

FONTE Mercy Ships

Related Links

http://mercyships.org



SOURCE Mercy Ships