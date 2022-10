Merenkäyntitietokoneratkaisut sopivat älyaluksen joka nurkkaan

Rakenna älykkäitä aluksia seuraavan sukupolven Winmate Marine -tietokoneratkaisujen avulla

TAIPEI, 20. lokakuuta 2022 /PRNewswire/ -- Teollisen esineiden internetin eli IIoT:n aikakaudella alusten odotetaan olevan turvallisia, luotettavia ja tehokkaita, Niiden myös odotetaan olevan ohjattavissa ja valvottavissa missä tahansa. Älyalukset luottavat "big dataan" navigointiturvallisuutensa ja toimintatehokkuutensa parantamiseksi, ja hyödyntävät esimerkiksi reaaliaikaista tiedonsiirtoa, tiedonkeruuta ja kauko-ohjausta. Winmate tarjoaa merenkulkuun suunniteltuja tietokoneita, näyttöjä ja paneelitietokoneratkaisuja nopeaan ja luotettavaan tietojenkäsittelyyn ja viestintään.

Build smart ships with the next-generation Winmate Marine computer solutions. For almost three decades, Winmate Inc. has provided robust and reliable solutions to our customers and partners in the maritime sector. We are the preferred supplier of nautical computers and displays, the leading OEMs especially for Electronic Chart Display and Information System (ECDIS), radar, automation, and communication. The robust and elegant designs combined with years of experience producing marine electronics

Turvalliset ja luotettavat kehittyneet verkot navigointiin

Winmate Inc. on tarjonnut vankkoja ja luotettavia ratkaisuja asiakkaillemme ja kumppaneillemme merenkulkualalla jo liki kolmekymmentä vuotta. Olemme merenkulkutietokoneiden ja -näyttöjen ensisijainen toimittaja sekä johtava OEM-toimittaja erityisesti ECDIS-järjestelmän (Electronic Chart Display and Information System), tutkien, automaation ja viestinnän alalla. Vankka ja tyylikäs muotoilu yhdistettynä vuosien kokemukseen merenkäyntielektroniikkaratkaisujen tuottamisesta on tehnyt Winmate Inc:stä alan johtavan innovaattorin.

Winmate tarjoaa merenkulun ammattilaisille teollisuustason meritietokoneita, paneelitietokoneita, näyttöjä ja IoT-yhdyskäytäviä, joissa hyödynnetään johtavia tekniikoita ja luotettavia malleja komentosillan, valvomon tai konehuoneen sovelluksiin. Winmaten merenkäyntiratkaisut läpäisevät tiukat testit ja noudattavat kriittisiä teollisuusstandardeja varmistaakseen kansainvälisten merenkulkustandardien, kuten DNV GL:n, IEC 60945:n, ja IACS E10:n noudattamisen.

Suunniteltu takaamaan maksimaalisen monipuolisuuden ja minimaalisen huoltotyön

Winmaten merenkulkutietokoneratkaisut tarjoavat korkean laskentatehon suurten volyymien tietojenkäsittelyyn. Tuulettimeton rakenne poistaa täysin tuulettimen vikaantumisen riskin, mikä varmistaa järjestelmän luotettavuuden ja minimaalisen huoltotarpeen. Kompakti muotoilu kaikissa merenkulkualan mallistoissa varmistaa helpon asennuksen ja tilansäästön.

Merenkulkuun suunnitellut laajakuvanäytöt ja paneelitietokoneet tukevat optista liimaustekniikkaa, joka parantaa näytön luettavuutta ja kestävyyttä. P-Cap Touch tukee monikosketusta, ja sitä voidaan helposti ohjata sormilla; se havaitsee kosketuksen tarkasti ja parantaa käyttömukavuutta.

Suunniteltu merenkäyntiin ja ulkomeren sovelluksiin

Tiedonsiirtojen ja verkkojen korkean saatavuuden maksimoimiseksi käytettävissä on täysi valikoima oheislaitteita (mukaan lukien sarjaportit, USB, Ethernet, NMEA 0183 -liitännät), jotka mahdollistavat merenkäyntilaitteiston tehokkaan viestinnän. Winmaten merenkäyntiratkaisut tuovat joustavuutta ja hallittavuutta älyaluksiin.

Suosittelemme seuraavia tuotteita

Saatavuus ja tuki

Olemme ylpeitä siitä, että olemme yksi markkinoiden parhaista teollisten tietokoneiden valmistajista. Suunnittelemme ja rakennamme kokonaisratkaisuja. Vankat kosketusnäyttöratkaisumme tuovat joustavuutta erilaisiin käyttöympäristöihin, ja ne on testattu perusteellisesti tuotteemme mahdollisimman pitkän käyttöiän varmistamiseksi ja sijoitetun pääoman tuottoprosentin maksimoimiseksi. Mikäli haluat lisätietoja, ota meihin yhteyttä osoitteessa www.winmate.com/inquiry .

Tietoja Winmatesta

Winmate Inc. toimittaa käyttöä kestäviä tietokoneita ja sulautettuja ratkaisuja toimialoille, jotka toimivat erittäin haastavissa ympäristöissä. Se perustettiin vuonna 1996 Taipeissa, Taiwanissa, jossa sen pääkonttori, tutkimus- ja kehityslaitos sekä tuotantolinjat sijaitsevat. Yhtiöllä on myös toimipisteitä ja palvelukeskuksia ympäri maailmaa. Winmate kehittää kestäviä teollisuustason tietokoneratkaisuja, jotka edistävät teollisen esineiden Internetiä (IIoT). Teollisuusnäytöt ja paneeli-PC:t, HMI:t, sulautetut järjestelmät, IoT-yhdyskäytävät kestäviin taulutietokoneisiin ja kämmenlaitteisiin teollisuudenaloille kuljetuksesta ja logistiikasta merenkulun ja armeijan tarpeisiin, rautatieliikenteeseen, öljy- ja kaasuteollisuuteen, älykkääseen verkkoon, terveydenhuoltoon ja kenttäpalveluihin. Winmate tarjoaa myös asiantuntijapalveluita tuotteiden räätälöinnissä ja projektinhallinnassa vastatakseen asiakkaidensa ainutlaatuisiin tarpeisiin.

Lisätietoja on Winmaten virallisella verkkosivustolla www.winmate.com; voit myös seurata Winmate Inc:iä Linkedinissä ja Facebookissa saadaksesi kaikki viimeisimmät uutiset.

YHTEYSTIEDOT: Vivian Yeh, +886-2-8511-0288#680

Kuva - https://mma.prnewswire.com/media/1922347/image_5018247_26326459.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1771248/Winmate_logo_Logo.jpg

SOURCE Winmate Inc.