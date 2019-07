MeRes100 BRS (1er stent résorbable à élution de sirolimus à mailles fines) montre une sécurité positive cohérente à long terme avec des taux MACE bas et constants et zéro thrombose sur stent résorbable pour les patients avec maladie coronarienne

LONDRES, 19 juillet 2019 /PRNewswire/ -- Le MeRes100 de Meril, récemment homologué CE, utilisé pour le traitement des lésions coronaires de-novo, a produit aucune thrombose sur stent d'échafaudage et un taux très faible d'événements cardiaques majeurs indésirables (MACE): 1,87 % à trois ans, comme indiqué par MeRes-1 et 1,61 % par l'étude MeRes-1 Extend de deux ans.

«La première génération de échafaudages biorésorbables n'a pas produit de très bons résultats à long terme. MeRes100, un échafaudage biorésorbable de nouvelle génération, a été développé avec une épaisseur des mailles réduite, un profil amélioré pour une meilleure délivrabilité, une dégradation plus rapide et éventuellement une thrombose d'échafaudage inférieur», a déclaré le Dr Ashok Seth, investigateur principal de l'étude MeRes-1 et président du Fortis Escorts Heart Institute à New Delhi (Inde).

MeRes-1

Les données de suivi à long terme sur trois ans de la première étude chez les humains MeRes-1, publiée dans EuroIntervention1, ont démontré l'efficacité élevée du MeRes100 BRS avec imagerie multimodale à deux ans, notamment:

Faible perte de lumière tardive (0,24 ± 0,34 mm) avec angiographie quantitative des coronaires (QCA)

Couverture pratiquement complète de l'entretoise (99,24 %) avec tomographie par cohérence optique (OCT)

Section d'écoulement moyenne soutenue et très faible pourcentage d'obstruction volumique (7,5 %) avec échographie intravasculaire (IVUS)

MeRes-1 Extend

Les données sur deux ans de cette étude mondiale, qui incluait des patients du Brésil, de l'Europe et de l'Asie, ont montré une perte de lumière tardive relativement faible (0,18 ± 0,31 mm) avec une analyse en série de la QCA à un suivi de six mois suggérant une efficacité élevée de l'inhibition des NIH à suivi tardif, ainsi qu'une section d'écoulement moyenne soutenue et une couverture pratiquement complète de l'entretoise (97,9 ± 3,7) comme montré dans une analyse de sous-ensemble de l'OCT à six mois.2

«Les résultats encourageants de l'étude MeRes100 BRS modifient notre perception actuelle des échafaudages biorésorbables», a déclaré le Dr Ashok Thakkar, responsable de la recherche clinique chez Meril Life Sciences. "Notre objectif est de continuer à poursuivre le développement des preuves cliniques de cette technologie de prochaine génération contre un stent à élution de médicament dans un environnement randomisé en temps voulu."

About MeRes100 BRS

MeRes100 BRS, un produit conçu et fabriqué localement en Inde par Meril Life Sciences, est un système d'échafaudage vasculaire biorésorbable avec une épaisseur de mailles faible (100 microns) qui se résorbe entièrement de manière naturelle dans l'artère sur une période de deux à trois ans, laissant ainsi le vaisseau dans son forme et nature.

About Meril

Fondée en 2006, Meril est une société mondiale de dispositifs médicaux dédiée à l'innovation, à la conception et au développement de dispositifs d'interventions vasculaires innovants, cliniquement pertinents et à la pointe de la technologie, d'implants orthopédiques, de diagnostics in vitro, d'endo-chirurgie et de produits ORL. Pour plus d'informations sur Meril, veuillez consulter https://www.merillife.com/. Suivez Meril Life Sciences sur LinkedIn ici.

References

