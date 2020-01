Merieux Equity Partners rondt met succes de fondsenwerving van Merieux Participaties 3 af

LYON, Frankrijk, 9 januari 2020 /PRNewswire/ --Mérieux Equity Partners kondigt de afsluiting aan van de fondsenwerving voor Mérieux Participations 3, een nieuw investeringsfonds gewijd aan groeikapitaal en buy-out binnen de gezondheidszorg en voedingssector, overtekend op € 377 miljoen.

Het fonds Mérieux Participations 3 richt zich op de ondersteuning van winstgevende en snelgroeiende bedrijven in de gezondheidszorg en voedingssector. Het fonds werd gelanceerd met de steun van het Institut Mérieux als sponsor en een eerste hard cap van 350 miljoen euro. In december 2019 werd het nieuwe instrument afgesloten op € 377 miljoen, met verbintenissen van toonaangevende Europese familiebedrijven en instellingen.

In het kader van haar ontwikkeling heeft Mérieux Equity Partners haar investeringsteam in 2019 verder uitgebreid met de benoeming van Marie-Justine Lecomte en Romain Chevrillon als medewerkers van het team voor groeikapitaal en buy-out. Hiermee heeft het bedrijf nu 16 medewerkers in dienst in Lyon, Parijs en Boston, waaronder 8 medewerkers die zich bezighouden met groeikapitaal en buy-out.

Tot op heden heeft Mérieux Participations 3 zeven transacties uitgevoerd in Frankrijk en Europa ter ondersteuning van snelgroeiende industriële bedrijven, waaronder vier meerderheidsdeals. In 2019 investeerde Mérieux Equity Partners in Addmedica - een Frans farmaceutisch bedrijf dat zich specialiseert in zeldzame ziekten, Doc Generici - het grootste onafhankelijke generieke farmaceutische bedrijf van Italië - en meer recentelijk Mabtech, een Zweeds biowetenschappelijk bedrijf dat gespecialiseerd is in immuno-monitoring.

Over Mérieux Equity Partners - www.merieux-partners.com

Mérieux Equity Partners is een beheermaatschappij die sinds juni 2018 geregistreerd is bij de Franse autoriteit financiële markten (AMF) en die zich toelegt op groeikapitaal en durfkapitaalinvesteringen binnen de gezondheidszorg en de voedingssector. Mérieux Equity Partners werkt momenteel met een internationaal team van 20 medewerkers en regionale partners - gevestigd in Europa en Noord-Amerika. Mérieux Equity Partners ondersteunt actief ondernemers en industriële bedrijven die met hun producten en diensten gedifferentieerde en innovatieve oplossingen bieden door een bevoorrechte toegang te bieden tot haar expertise en het industriële, wetenschappelijke en commerciële netwerk van het Institut Mérieux, in overeenstemming met de huidige regelgeving.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1062849/Merieux_Equity_Partners_Logo.jpg

Contactgegevens - Mérieux Equity Partners S.A.S.

EUROPA: Gaelle BESOMI – communication@merieux-partners.com

NOORD-AMERIKA: Alix SIPAHI – communication@merieux-partners.com – tel.: +1 617 679 8000

Related Links

https://www.merieux-partners.com



SOURCE Mérieux Equity Partners S.A.S.