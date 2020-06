Mesmo em isolamento, brasileiros começam os preparativos para a festa junina

SÃO CARLOS, Brasil, 12 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- Mesmo diante de um isolamento social, as festas juninas estão começando a serem preparadas, por mais que desta vez, elas aconteçam de maneira diferente.

Sem a possibilidade de reunir pessoas para comemorar a data festiva entre os meses de junho e julho, a internet já começa a se mobilizar diante de festas como São Pedro e São João.

Reflexo disso, são as buscas por comidas típicas da época, que não param de crescer em relação ao ano anterior.

De acordo com o responsável pelo blog Pilotando Fogão, Vinícius Holmo, as festas juninas esse ano já estão sendo preparadas de maneira diferente.

"As buscas por comidas típicas juninas cresceram 50% de um ano para o outro. Além disso, a audiência vem pedindo receitas diferentes para conseguirem montar uma festa junina inesquecível", comentou.

Porém, o formato das festas também mudou. Se atualmente não podemos ter contato físico com muitas pessoas, as festas juninas parecem que também estão migrando para o universo virtual.

"O que estamos percebendo pelo Google Trends e também pelas buscas no blog, é que assim como as festas de aniversário, as pessoas irão comemorar as festas juninas de forma virtual. Inclusive, recebemos perguntas desde o final de maio sobre decoração de ambiente pequeno para a data", explicou Holmo.

Entre as receitas mais buscadas do blog, Holmo relata que Amendoim Cozido e Curau estão sendo as mais acessadas até esse momento.

