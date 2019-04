Mesquita Ribeiro Advogados anuncia Paulo Reiff como novo sócio

Reiff agregará sua experiência de mais de 25 anos com atuação em grandes escritórios nacionais como Xavier, Bernardes, Bragança Sociedade de Advogados e Mattos Filho Advogados, em contencioso empresarial, com foco nas áreas cível e comercial, securitário, consumidor estratégico, administrativo e arbitragem, envolvendo matérias cíveis, direito comercial, agrário e securitário.

Fundado em 1991, Mesquita Ribeiro Advogados atua nacionalmente em todas as áreas do Direito, com ênfase na empresarial, representando empresas comerciais, industriais e de serviços, com unidades em Ribeirão Preto e São Paulo.

