Messi, Salah, Pogba a Sterling předvádějí v nové kampani společnosti Pepsi® prvotřídní výkony a velkolepé dovednosti

Společnost Pepsi letos přivítala na své působivé soupisce fotbalových talentů dva nové hráče. Mistr světa Paul Pogba a domácí čtyřnásobná senzace klubu Manchester City Raheem Sterling se připojili k vracejícím se hvězdám, šestinásobnému vítězi Zlatého míče (Ballon d'Or) Leo Messimu a panujícímu vítězi Ligy mistrů UEFA Mohamedovi Salahovi . Tito čtyři hráči jdou v mezinárodní reklamě s názvem „ Play Never Stops " (Hra nikdy nekončí) do vzájemného souboje, kde předvádějí dovednosti a obratnost z jiného světa, když bojují o poslední plechovku Pepsi.

Společnost Pepsi angažovala oceněného filmového producenta a režiséra Henryho Scholfielda, který je nejlépe známý vytvářením ikonických hudebních videí pro špičkové umělce. Reklama „Play Never Stops" obsahuje kreativní směs poutavých mini příběhů v rychlých záběrech, které fanouškům ukazují, kam až mohou hráči zajít pro lahodnou chuť Pepsi.

„Práce na letošní fotbalové reklamě Pepsi s takovými superhvězdami byla privilegiem," řekl Scholfield. „Každý z nich vnesl do reklamního spotu skvěle zvýrazněnou verzi své osobnosti mimo hřiště, stejně přirozeně a obratně jako na hřišti. Společnost Pepsi, náš kreativní tým a všichni naši postprodukční partneři byli skvělými spolupracovníky. Každý z nich odvedl dokonalou práci na všech úrovních, což z filmu vytvořilo velkolepé dílo."

Letošní reklama obsahuje latino píseň „Presidente", která je aktuálně populární, zábavná a plná energie, podobně jako fotbalová kampaň Pepsi pro rok 2020. Skladba začínajícího umělce a producenta WOSTa se zpěvačkou Ginette Claudette demonstruje závazek značky podporovat hudební talent vyšší úrovně.

Kampaň bude představena ve více než 80 zemích po celém světě a je součástí mezinárodní platformy a sloganu značky „PEPSI, FOR THE LOVE OF IT", která byla spuštěna v loňském roce a vybízí fanoušky, aby šli se vší vervou za věcmi, které milují. Tato mezinárodní kampaň se může pochlubit také obsahem ze zákulisí, sbírkou plechovek s hráči v limitované edici a propagačními materiály pro venkovní prodejní místa a obchody pro značku Pepsi a Pepsi Black (na vybraných trzích ve světě také známá jako Pepsi MAX).

Leo Messi uvedl: „Jako vždy, být součástí fotbalové kampaně Pepsi bylo velmi zábavné. S novým týmem hráčů, vzrušujícími výzvami a zábavným a kreativním filmem kampaň rozhodně nezklame,"

Mohamed Salah řekl: „Je skvělé být zpátky s Pepsi další rok pro další globální fotbalovou kampaň. Vím, že se to fanouškům bude líbit."

Paul Pogba uvedl: „Natáčení nové reklamy Pepsi bylo tak zábavné. Doufám, že letošní kampaň bude i nadále povzbuzovat naše fanoušky, aby se věnovali svým vášním a šli se vší vervou za věcmi, které milují."

Raheem Sterling poznamenal: „Jsem nadšený, že jsem součástí fotbalového týmu Pepsi! Letošní reklama je plná skvělé energie, s opravdovou směsicí hudby, módy a hlavně úžasných fotbalových dovedností."

Během natáčení fotbalové reklamy pro rok 2020 společnost Pepsi zachytila hráče při předvádění jejich skrytých talentů pro dovednostní výzvu #PepsiCanBalance Challenge, včetně Pogby, který dokonale vyvažuje svou plechovku limitované edice na okraji sklenice, a Sterlinga, který ohromuje členy posádky balancováním plechovky na své slavné pravé noze. Salah a Messi je následují, když Salah předvedl balancování plechovky na fotbalovém míči a Messiho jisté ruce balancovaly se dvěma plechovkami současně. Tito hráči inspirovali influencery a fotbalové fanoušky, aby si sami vyzkoušeli výzvu #PepsiCanBalance.

Balení omezené edice pro tuto kampaň, které zahrnuje všechny čtyři hráče na plechovkách Pepsi a Pepsi Black/MAX, nabízí pro milovníky fotbalu nový interaktivní zážitek. Fanoušci mohou „oživit" své plechovky pomocí QR kódů, které se nacházejí na vybraných plechovkách, a umožnit interakci s mini verzemi Messiho, Salaha, Pogby a Sterlinga v rozšířené realitě (AR). Po naskenování mohou spotřebitelé hrát se svými oblíbenými hráči hru žonglování s míčem a sdílet svá skóre v Instagram Stories.

Natalia Filippociants, viceprezidentka pro marketing divize Global Beverages společnosti PepsiCo, uvedla: „Jsme tak nadšeni, že můžeme zahájit tuto živou a pozitivní kampaň. Angažovali jsme jedny z nejlepších fotbalových hráčů, začlenili jejich kulturní vliv mimo hřiště a představili je v nekonvenčních situacích s neočekávanými zvraty a obraty, se spoustou smíchu a zábavy. Naším cílem byl soulad s energií reklamy a pobavení lidí, spíše než ukazovat lidi, které někdo baví. Doufáme, že naši fanoušci si tyto příběhy reklamy „Play Never Stops" užijí stejně, jako jsme si my užili jejich tvorbu!"

Společnost Pepsi je hrdým sponzorem Ligy mistrů UEFA.

Připojte k online konverzaci s #FORTHELOVEOFIT.

