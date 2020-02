Messi, Salah, Pogba i Sterling demonstrują światowej klasy tricki i umiejętności w nowej kampanii Pepsi®

W tym roku Pepsi wita dwóch nowych graczy w robiącej wrażenie grupie piłkarzy. Mistrz świata Paul Pogba i poczwórna sensacja Manchester City Raheem Sterling dołączą do powracających gwiazd, czyli sześciokrotnego zwycięzcy Ballon d'Or Leo Messiego i obecnego czempiona Ligi Mistrzów UEFA Mohameda Salaha . Czterech piłkarzy staje naprzeciw siebie w międzynarodowej reklamie pod tytułem „ Play Never Stops " i wykazuje się umiejętnościami i dynamiką nie z tej ziemi w walce o ostatnią puszkę Pepsi.

Do wyreżyserowania reklamy Pepsi wytypowało wielokrotnie nagradzanego producenta filmowego i reżysera Henry'ego Scholfielda, znanego z tworzenia kultowych wideoklipów dla największych gwiazd. Reklama „Play Never Stops" charakteryzuje się kreatywną mieszanką stylowej fabuły w szybkich ujęciach, które pokazują fanom do czego gracze posuną się, żeby skosztować Pepsi.

– Praca z tak wielkimi gwiazdami piłki w ramach tegorocznej reklamy Pepsi była prawdziwym zaszczytem – skomentował Scholfield. – Każdy z graczy wniósł do reklamy idealnie podkreśloną osobowość spoza boiska tak naturalnie, jakby właśnie trwał mecz. Pepsi, nasz zespół kreatywny i wszyscy partnerzy post-produkcji byli wspaniałymi współpracownikami. Wspólnie daliśmy z siebie wszystko na każdym poziomie, przez co powstało kultowe nagranie – dodał reżyser.

W tegorocznej reklamie przewija się latynoski utwór „Presidente" z szybkimi, pozytywnymi i energetycznymi rytmami idealnie pasującymi do kampanii piłkarskiej Pepsi 2020. Utwór autorstwa wschodzącego artysty i producenta WOST z wokalem Ginette Claudette jest dowodem zaangażowania marki we wspieranie nowych talentów muzycznych.

Kampania ruszy w ponad 80 krajach na całym świecie w ramach międzynarodowej platformy i hasła marki PEPSI, FOR THE LOVE OF IT, której premiera odbyła się w zeszłym roku w celu zachęcenia fanów do dania z siebie wszystkiego za to, co kochają. Kampania międzynarodowa obejmuje także treści zakulisowe, kolekcję limitowaną puszek z motywami piłkarzy oraz materiały zewnętrzne i w sklepowych punktach sprzedaży dotyczące Pepsi i Pepsi Black (znanej na niektórych rynkach jako Pepsi MAX).

„Jak zawsze udział w kampanii piłkarskiej Pepsi to czysta zabawa. Nowy zespół, ciekawe wyzwania i kreatywne nagranie sprawią, że kampania na pewno nie zawiedzie" – skomentował Leo Messi.

„Cieszę się, że mogłem wrócić do Pepsi w ramach kolejnej międzynarodowej kampanii piłkarskiej. Wiem, że spodoba się fanom" – powiedział Mohamed Salah.

„Kręcenie nowej reklamy Pepsi było świetną zabawą. Mam nadzieję, że tegoroczna kampania ponownie zachęci fanów do oddawania się pasjom i dawania z siebie wszystkiego za to, co kochają" – skomentował Paul Pogba.

„Ogromnie się cieszę z tego, że należę do piłkarskiej paczki Pepsi. Tegoroczną reklamę przepełnia świetna energia, mieszanka muzyki, mody i, co najważniejsze, niesamowitych umiejętności piłkarskich" – dodał Raheem Sterling.

Podczas kręcenia reklamy piłkarskiej na rok 2020 Pepsi nagrało piłkarzy pokazujących ukryte talenty w ramach wyzwania #PepsiCanBalance. Pogba zbalansował limitowaną puszkę na krawędzi szklanki, a Sterling zrobił wrażenie na członkach załogi przez utrzymanie puszki na swojej słynnej prawej stopie. Salah i Messi nie zostali w tyle. Salah pokazał balans puszki na piłce, a z pewną ręką Messi ustawił na krawędzi dwie puszki na raz. Gracze zainspirowali osoby wpływowe i fanów piłki do podejścia do wyzwania #PepsiCanBalance.

Limitowanej edycji opakowania w ramach kampanii, które obejmują wizerunki wszystkich czterech graczy na puszkach Pepsi i Pepsi Black/MAX są nowym źródłem interaktywnego doświadczenia marki dla fanów piłki. Fani mogą wzbogacić doświadczenia przez kody QR na wybranych puszkach i odblokować możliwość interakcji z wersjami mini Messiego, Salaha, Pogby i Sterlinga w rzeczywistości rozszerzonej. Po zeskanowaniu kodu konsumenci mogą grać w podbijankę z ulubionymi piłkarzami i udostępniać wyniki w historiach w serwisie Instagram.

– Z wielką radością rozpoczynamy tę dynamiczną i pozytywną kampanię. Mamy w niej jednych z najlepszych graczy, ich tło kulturowe spoza boiska i niekonwencjonalne sytuacje z zaskakującymi zwrotami akcji, a wszystko to okraszone jest dużą dozą śmiechu i popisówki. Naszym celem była zabawa energią reklamy i stanie się źródłem rozrywki, a nie tylko pokazywanie ludzi, którzy się dobrze bawią. Mamy nadzieję, że fanom spodobają się historie „Play Never Stops" tak bardzo, jak nam podobała się praca nad reklamą – skomentowała Natalia Filippociants, wiceprezes do spraw marketingu w dziale międzynarodowym napojów w PepsiCo.

Pepsi jest dumnym sponsorem Ligi Mistrzów UEFA.

Dołącz do rozmowy ze znacznikiem #FORTHELOVEOFIT.

Informacje dla redaktorów

DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELI:

Beth Porter: Beth.Porter@pepsico.com

O PepsiCo

Produkty PepsiCo spożywane są ze smakiem ponad miliard razy dziennie przez konsumentów w ponad 200 krajach i terytoriach na całym świecie. W 2019 r. firma PepsiCo osiągnęła przychód netto w wysokości ponad 67 miliardów dolarów ze sprzedaży uzupełniających się produktów spożywczych i napojów, włączywszy marki Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker i Tropicana. W skład portfolio produktów PepsiCo wchodzi szeroka gama smacznych przekąsek i napojów, włączywszy 23 marki, które przynoszą ponad 1 miliard dolarów przychodu każda w szacunkowej rocznej sprzedaży detalicznej.

Działaniom PepsiCo przewodzi wizja bycia międzynarodowym liderem w artykułach spożywczych i napojach przez odnoszenie sukcesu z wyższych pobudek. Filozofia „Winning with Purpose" odzwierciedla naszą ambicję w zakresie osiągania sukcesu rynkowego w sposób zrównoważony i z wyższymi celami w każdym aspekcie naszej działalności. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.pepsico.com.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1091760/PEP_Football_2020_Blue.jpg

Related Links

http://www.pepsico.com



SOURCE PepsiCo