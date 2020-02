Месси, Салах, Погба и Стерлинг демонстрируют свое мастерство в новой кампании Pepsi®

Над созданием нового ролика Pepsi работал титулованный кинопродюсер и режиссер Генри Сколфилд, известный своими популярными видеоклипами для ведущих музыкантов и исполнителей мира. По своей сути, «Play Never Stops» — это креативная смесь из быстро сменяющих друг друга кадров, рассказывающих фанатам историю о том, на что готовы игроки за глоток всеми любимого Pepsi.

«Для меня было большой честью работать с мегазвездами мирового футбола, - поделился Сколфилд. - Каждый из них представил на съемочной площадке превосходно акцентированную версию собственной неповторимой индивидуальности - также естественно и умело, как они обращаются с мячом на поле. Мне было чрезвычайно комфортно работать с Pepsi, нашей креативной командой и всеми партнерами по пост-продакшену. Все участники съемочного процесса продемонстрировали высочайший уровень профессионализма, благодаря чему наш ролик обязательно войдет в анналы мировой истории масс-медиа».

В качестве саундтрека для нового ролика была выбрана латинская композиция «Presidente» - популярная, динамичная и полная энергии, как и вся футбольная кампания Pepsi-2020. Трек от молодого исполнителя/продюсера WOST с участием Жинетт Клодетт наглядно подтверждает стремление и готовность бренда поддерживать новое поколение музыкальных талантов.

Рекламная кампания будет проходить в более чем 80 странах мира на базе представленной в прошлом году международной платформы PEPSI, FOR THE LOVE OF IT, с помощью которой бренд призывает своих поклонников отдавать всю душу и сердце любимому делу. Кампания также включает «закулисный» контент, коллекцию лимитированной дизайнерской упаковки с изображением игроков, а также наружную рекламу и промо-материалы в точках продаж Pepsi и Pepsi Black (на некоторых рынках мира последний продукт известен под названием Pepsi MAX).

Лионель Месси прокомментировал: «Как и всегда, участие в футбольной кампании Pepsi принесло мне массу удовольствия. С новой командой игроков, увлекательными челленджами и креативным роликом - наша новая работа точно не разочарует ни поклонников бренда, ни фанатов футбола».

Мохаммед Салах, в свою очередь, отметил: «Я очень рад вновь стать частью всемирной рекламной кампании Pepsi. Уверен, нашим болельщикам она обязательно понравится».

По словам Поля Погба, «участие в съемках нового рекламного ролика Pepsi стало потрясающим опытом для меня. Надеюсь, что эта кампания продолжит вдохновлять наших поклонников и болельщиков следовать зову своего сердца и отдавать всех себя любимому делу».

Рахим Стерлинг добавил: «Я в восторге от возможности стать частью команды Pepsi! Наш новый ролик полон энергии и представляет собой потрясающую комбинацию музыки, моды и, что самое важное, великолепной техники игры».

В ходе работы над рекламной кампанией-2020 Pepsi удалось запечатлеть, как игроки демонстрируют свои скрытые таланты для #PepsiCanBalance Challenge : например, как Погба удерживает баночку с собственным изображением на кромке стакана, а Стерлинг впечатляет членов съемочной группы, балансируя баночкой на носке своей знаменитой левой ноги. Салах и Месси последовали примеру своих молодых коллег: первому удалось достичь идеального баланса баночки на круглом футбольном мяче, а второй показал потрясающую твердость рук, удерживая две баночки одновременно. Игроки вдохновили других звезд и простых футбольных болельщиков попробовать свои силы в #PepsiCanBalance Challange.

Лимитированная дизайнерская упаковка Pepsi и Pepsi Black / MAX, разработанная специально для новой кампании с участием всех четырех игроков, предлагает поклонникам игры новый интерактивный экспириенс. Изображения на некоторых баночках можно «оживить» с помощью QR-кодов и встретиться лицом к лицу с виртуальными версиями Месси, Салаха, Погба и Стерлинга. Болельщики смогут посоревноваться в искусстве чеканки со своими любимыми игроками и поделиться результатом в Instagram.

Вице-президент по вопросам маркетинга международных торговых марок PepsiCo Наталья Филиппосьянц прокомментировала: «Мы рады представить миру эту яркую и энергичную кампанию. Мы пригласили лучших мировых футболистов, использовали их культурное влияние за пределами поля и поставили их в нестандартные ситуации с неожиданными поворотами и морем веселья. Мы стремились развлечь наших зрителей, передать им частичку той энергии, что витала на съемочной площадке, а не просто показать, как развлекаются другие. Надеюсь, наши поклонники получат такое же удовольствие от «Play Never Stops», что испытывали мы в процессе создания этой кампании!»

Pepsi является спонсором Лиги чемпионов УЕФА.

Присоединяйтесь к онлайн-диалогу с хэштэгом #FORTHELOVEOFIT.

О компании PepsiCo

Потребители в более чем 200 странах мира ежедневно употребляют миллиард единиц продукции PepsiCo. В 2019 году чистая прибыль компании от портфеля напитков и продуктов питания торговых марок Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker и Tropicana превысила 67 млрд долл. США. В ассортименте продукции компании представлены 23 торговых марки, ежегодный объем розничных продаж каждой из которых превышает 1 млрд. долл. США.

В основе деятельности PepsiCo лежит стремление быть мировым лидером в сфере удобных в употреблении продуктов питания и напитков. Это стремление воплощено в нашем принципе «Winning with Purpose» (Побеждать со смыслом), отражающем наше амбициозное желание лидировать на рынке, используя для этого экологически устойчивые методы менеджмента, а также наполнять смыслом все аспекты нашей деятельности. Для получения более подробной информации посетите www.pepsico.com.

