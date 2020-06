Mesure en continu de la glycémie : le « patch » numérique de Menarini Diagnostics est désormais disponible

Les patients qui utilisent un glucomètre sanguin traditionnel doivent se piquer le doigt pour obtenir une goutte de sang jusqu'à dix fois par jour et, parfois, même la nuit. Avec le GlucoMen® Day, Menarini Diagnostics va changer la vie de milliers de personnes qui n'auront plus à répéter ce geste inconfortable. Pour remplacer les aiguilles et les piqûres, il existe un nouvel appareil, sous la forme d'un patch, qui peut être porté pendant deux semaines consécutives. En outre, ses utilisateurs pourront consulter leurs résultats glycémiques à tout moment de la journée, directement depuis l'application installée sur leur smartphone. Chacun d'entre eux sera également en mesure de définir des alertes, en fonction de ses besoins spécifiques, qui aideront à surveiller les valeurs qui dépassent les limites de sécurité.

Les statistiques et les graphiques qui s'affichent sur l'application peuvent être partagés, en temps réel, avec les membres de sa famille, ses soignants, et surtout avec son médecin qui pourra surveiller le patient à distance, personnaliser son traitement et l'adapter à ses besoins spécifiques. Le partage immédiat contribuera grandement à la réalisation des objectifs cliniques, permettant une économie d'énergie et de temps, réduisant les déplacements et encourageant une plus grande sensibilisation des patients de plus en plus soucieux de gérer activement leur santé.

Cette nouvelle technologie est en phase avec les nouvelles tendances en matière de télémédecine, qui transforme rapidement le monde de la santé, et avec la révolution numérique effrénée que la récente pandémie a largement contribué à accélérer.

Le système est désormais disponible dans toute l'Europe, par l'intermédiaire des filiales du groupe et du réseau d'exportation dans les territoires qui ne sont pas directement couverts par les succursales de Menarini.

« Nous sommes fiers d'avoir franchi cette étape importante grâce à la passion et à la détermination extraordinaires de notre équipe. Le GlucoMen® Day est un système innovant. Il contribuera à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de diabète, en leur permettant de vivre plus sereinement et librement », a commenté Fabio Piazzalunga, Global Head chez Menarini Diagnostics.

Le GlucoMen® Day CGM est également un système respectueux de l'environnement : l'intégralité de ses composants peut être utilisée pendant au moins cinq ans.

