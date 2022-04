Meta de Xiamen é ser uma cidade de lazer e turismo de padrão internacional

XIAMEN, China, 27 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Esta é uma nova reportagem do China Daily:

Uma cidade costeira na província de Fujian, no leste da China, com clima agradável e belas paisagens, Xiamen é conhecida como "um jardim no oceano". A cidade recebeu vários títulos ilustres por seu sólido ambiente ecológico e de vida saudável, incluindo UN Habitat Award, International Garden City e National Forest City.

Nos últimos anos, o governo local prosseguiu com a criação de um novo padrão de desenvolvimento para o setor turístico em uma tentativa de se tornar uma cidade de turismo e lazer de padrão internacional. A cidade de Xiamen promoverá o desenvolvimento de um setor de turismo de qualidade elevada, ao expandir o turismo integrado, devendo a receita do turismo da cidade ultrapassar 370 bilhões de yuans (US$ 57,8 bilhões) até 2025, de acordo com as diretrizes divulgadas pelo governo municipal no ano passado.

De acordo com as diretrizes, deve-se dar prioridade ao avanço da modernização industrial e à criação de um lote de áreas fundamentais para o turismo. O governo local também deve se ater ao desenvolvimento integrado das áreas da ilha e da Baía com o objetivo de criar um padrão de desenvolvimento emblemático com elementos de Xiamen.

As diretrizes destacam que as zonas de demonstração do turismo integrado nacional e provincial serão construídas nos distritos de Xiamen, Haicang e Tong'an, e haverá a instalação de um resort turístico nacional na Baía de Wuyuan . Também serão envidados esforços para melhorar a Gulangyu Island e a Zhongshan Road Pedestrian Street, e criar uma série de pontos panorâmicos nacionais de nível 5A, resorts turísticos de nível nacional, bem como blocos de turismo e lazer.

Como um importante centro costeiro, a cidade de Xiamen impulsionará o desenvolvimento do turismo à beira-mar nos próximos anos, incluindo os setores de iatismo e vela. Vários projetos de consumo de cultura noturna e de turismo nacional serão criados ativamente para desencadear o consumo cultural e turístico. Todos os distritos em Xiamen são incentivados a disponibilizar medidas de apoio para impulsionar o desenvolvimento de estadias em residências rurais.

De acordo com as diretrizes, as empresas de cultura e turismo recém-registradas que tiverem sede em Xiamen receberão até 3 milhões de yuans em um incentivo único. Também será oferecido suporte às empresas de alimentos para promover a culinária de Xiamen. Os projetos de turismo inteligente digital, em rede e inteligente serão fomentados, bem como haverá a expansão da aplicação de novas tecnologias no setor de turismo.

FONTE China Daily

SOURCE China Daily