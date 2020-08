Metabolon annuncia collaborazione pluriennale con Merck KGaA, Darmstadt, Germania

Le conoscenze in materia di metabolomica andranno a supportare l'avanzamento dei programmi di primo sviluppo di farmaci in svariate aree terapeutiche dell'azienda leader in ambito di tecnologia e scienza

MONACO, Germania e MORRISVILLE, North Carolina, 3 agosto 2020 /PRNewswire/ -- Metabolon, Inc., leader globale di metabolomica, ha dato avvio a una collaborazione pluriennale con Merck KGaA, Darmstadt, Germania, azienda leader in ambito di scienza e tecnologia. Merck KGaA, Darmstadt, Germania svolge attività biofarmaceutiche negli USA e in Canada con il nome di EMD Serono.

In veste di partner di metabolomica esplorativa, Metabolon supporterà progetti di ricerca clinica e traslazionale nelle diverse aree terapeutiche. L'accordo sarà efficace a partire dal 3 agosto 2020.

"Siamo molto lieti che Merck KGaA, innovatore biofarmaceutico specializzato di portata globale, abbia selezionato Metabolon per facilitare l'avanzamento ulteriore dell'importante lavoro che svolge per portare terapie innovative ai pazienti", ha commentato Michael Rasche, Presidente e direttore generale dell'attività internazionale di Metabolon. "Riteniamo che la nostra esclusiva soluzione Precision Metabolomics™ fornirà a Merck KGaA Darmstadt, Germania, spunti fruibili per il processo decisionale, consentendo nuove scoperte nelle prime fasi dei programmi di sviluppo dei farmaci. La conclusione di questo accordo di lungo periodo rappresenta un altro riconoscimento importante di Metabolon quale fornitore di prima classe di soluzioni di metabolomica".

La metabolomica rispecchia l'attività biochimica nelle cellule, rappresentando l'interazione in tempo reale di un sistema con un trattamento in modo più preciso rispetto a tecnologie più tradizionali. Questa visione in tempo reale e in vivo mette a disposizione di chi sviluppa farmaci una modalità globale di mappare le caratteristiche del sistema modello, contribuendo ad accelerare il processo decisionale grazie alla maggiore comprensione del meccanismo di azione e all'individuazione dei biomarcatori di biofarmaceutica, risposta ed efficacia.

Nell'ambito della collaborazione, Metabolon eseguirà analisi di metabolomica complete, fornendo l'interpretazione biologica e l'analisi dei risultati per fare luce sui biomarcatori e sui percorsi biochimici osservati, al fine di migliorare la velocità e i risultati della pipeline di sviluppo farmaceutico di Merck KGaA's, Darmstadt, Germania.

La metabolomica

La metabolomica consente di comprendere biologia, salute, benessere e malattia. Tutti i sistemi biologici, compresi gli esseri umani, alimentano in continuazione una serie di reazioni chimiche. Essenzialmente la metabolomica è lo studio su vasta scala di piccole molecole, dette metaboliti, che formano il metaboloma. Questa scienza rivela la rappresentazione definitiva del fenotipo di qualsiasi sistema biologico, misurando i contributi di fattori interni ed esterni, quali salute, malattia, alimentazione, microbioma, medicinali, inquinamento, ecc. Mentre l'innovazione in altre scienze della vita rallenta il passo, la metabolomica si afferma quale nuova frontiera per dare appoggio agli enti di ricerca nello studio dell'influenza che geni, microbioma, alimentazione, stile di vita e terapie farmacologiche esercitano sulla stato di salute e la progressione delle malattie.

Metabolon

Metabolon, Inc., è leader globale nella scoperta di nuove conoscenze biologiche grazie alla metabolomica e alla potenza della piattaforma Precision Metabolomics™ che le consente di approfondire la comprensione a livello biologico degli stati patologici e delle reazioni fisiologiche nel presente. L'azienda offre soluzioni di metabolomica scalabili e personalizzabili, dalla scoperta alle sperimentazioni cliniche, alla gestione del ciclo di vita dei prodotti. Forte di una delle collezioni di dati pazienti più vasta e diversificata al mondo, Metabolon ha gli strumenti necessari per erogare conoscenze biologicamente rilevanti per rispondere ad alcuni dei quesiti più urgenti e difficili in ambito di scienze della vita, contribuendo ad accelerare la ricerca e lo sviluppo di prodotti di successo nei settori della biofarmaceutica, della salute della popolazione, dei prodotti al consumo, del benessere e della ricerca accademica. L'azienda è stata fondata nel 2000 e ha sede nel Research Triangle Park nel North Carolina, oltre ad avere un ufficio internazionale a Monaco, in Germania. Per maggiori informazioni visita www.metabolon.com o seguici su LinkedIn o Twitter.

Related Links

www.metabolon.com



SOURCE Metabolon, Inc.