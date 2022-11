Metabolon signe un nouveau partenariat avec l'étude britannique sur le suivi de la maladie de Parkinson

Cette collaboration permettra d'identifier de nouveaux biomarqueurs métabolomiques et de suivre les changements biologiques afin de mieux comprendre la pathogenèse de la maladie de Parkinson

MORRISVILLE, N.C., 16 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Metabolon, Inc., le leader mondial en matière de fourniture de solutions métabolomiques qui font progresser une grande variété d'applications de recherche, de diagnostic, de développement thérapeutique et de médecine de précision, a annoncé aujourd'hui une nouvelle collaboration avec Tracking Parkinson's, ou l'étude PRoBaND, une étude longitudinale de la maladie de Parkinson basée au Royaume-Uni et entièrement financée par Parkinson's UK, afin d'identifier de nouveaux biomarqueurs métabolomiques et de suivre les changements biologiques au fil du temps pour mieux comprendre la pathogenèse de la maladie de Parkinson.

Les symptômes et les caractéristiques de la maladie de Parkinson varient considérablement en raison de facteurs génétiques et externes. Basée à l'Institut de neuroscience et de psychologie de l'Université de Glasgow en Écosse, Tracking Parkinson's est la plus grande étude observationnelle à long terme et multicentrique au monde qui vise à définir ces variations en analysant l'expression clinique de la maladie de Parkinson en relation avec la variation génotypique. Depuis 2012, Tracking Parkinson's a recueilli des données cliniques et des échantillons biologiques auprès de plus de 2 500 participants, répartis dans trois catégories, à savoir les sujets présentant une apparition récente, les sujets présentant une apparition précoce et les frères et sœurs des participants. L'étude suit les participants pendant sept ans et constitue l'une des cohortes les plus phénotypées cliniquement au monde.

Cette collaboration permettra à Metabolon et à Tracking Parkinson's de mettre en correspondance les changements métaboliques dans le sérum avec les changements cliniques et les variantes génétiques liés à la maladie de Parkinson, ce qui permettra d'identifier de nouveaux biomarqueurs de la progression de la maladie. En outre, les données autodéclarées, telles que les habitudes de sommeil et la perte d'odorat, permettront à Metabolon et à Tracking Parkinson's d'associer les changements métaboliques aux symptômes des patients et à leur qualité de vie globale.

Le professeur Donald Grosset, chercheur en chef de Tracking Parkinson's, a déclaré : « L'une de nos principales ambitions, lorsque l'étude a été conçue il y a plus de dix ans, était de partager un vaste ensemble de données et de dépôts de bioséchantillons avec des scientifiques du monde entier afin de mieux comprendre la maladie et ses origines, et de mettre au point des traitements plus efficaces et mieux ciblés. Il est extrêmement gratifiant, après tant d'années de collecte de données, de réaliser cette ambition grâce à des collaborations avec des équipes comme Metabolon. L'équipe de Tracking est très reconnaissante envers tous les participants et leurs familles, envers les infirmières de recherche du Royaume-Uni et envers notre bailleur de fonds, Parkinson's UK, pour avoir travaillé avec nous pendant toutes ces années. Nous sommes très impatients de partager les résultats de ce partenariat passionnant. »

« Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de nous associer à Tracking Parkinson's pour faire progresser la compréhension de la pathogenèse de la maladie de Parkinson », a déclaré Karl Bradshaw, vice-président du développement d'entreprise chez Metabolon. « L'exploration de petites molécules nous permet de mieux comprendre la biochimie qui conduit à la représentation définitive du phénotype lors du suivi de maladies neurologiques comme la maladie de Parkinson. La métabolomique est également un élément essentiel de l'approche multi-omique pour contribuer à transformer les soins de santé et améliorer la prise en charge des patients en comprenant la progression des maladies. »

Pour en savoir plus sur la façon dont Metabolon déchiffre des milliers de signaux chimiques discrets provenant de facteurs génétiques et non génétiques pour découvrir des biomarqueurs et révéler des voies biologiques, consultez le site https://www.metabolon.com/.

À propos de Metabolon

Metabolon, Inc. est le leader mondial de la métabolomique, avec pour mission de fournir des données et des informations biochimiques qui élargissent et accélèrent l'impact de la recherche en sciences de la vie. Pendant plus de 20 ans, avec plus de 10 000 projets, plus de 2 800 publications et des certifications ISO 9001:2015 et CLIA, Metabolon a développé des techniques scientifiques, technologiques et bioinformatiques à la pointe du secteur. Le Global Discovery Panel de Metabolon s'appuie sur la plus grande bibliothèque de référence métabolomique propriétaire au monde. Les données de pointe et l'expertise en science translationnelle de Metabolon aident les clients et les partenaires à répondre à certaines des questions les plus difficiles et les plus pressantes dans le domaine des sciences de la vie, en accélérant la recherche et en améliorant le succès du développement. L'entreprise propose des solutions évolutives et personnalisables de métabolomique et de lipidomique répondant aux besoins des clients, de la découverte aux essais cliniques et à la gestion du cycle de vie des produits. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.metabolon.com et nous suivre sur LinkedIn et Twitter.

À propos de la métabolomique

La métabolomique, l'étude à grande échelle de toutes les petites molécules présentes dans un système biologique, est la seule technologie « omique » qui fournit une lecture fonctionnelle complète de l'état actuel d'un système biologique. La métabolomique permet aux chercheurs de voir au-delà de la variation génétique des individus, en saisissant l'impact combiné de facteurs génétiques et externes tels que l'effet des médicaments, de l'alimentation, du mode de vie et du microbiome sur la santé humaine. En mesurant des milliers de signaux chimiques discrets qui forment des voies biologiques dans le corps, la métabolomique peut révéler des biomarqueurs importants permettant de mieux comprendre le mécanisme d'action, la pharmacodynamique et le profil de sécurité d'un médicament, ainsi que les réponses individuelles au traitement.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1671125/Metabolon_Inc_Logo.jpg

SOURCE Metabolon, Inc.