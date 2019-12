Metabomed achève une levée de fonds de 12,5 millions de dollars afin de faire progresser son programme principal vers des études cliniques

Le financement mené par Yonjin Capital ainsi que les investisseurs actuels permettra à la société de faire progresser son programme de premier plan vers des essais cliniques et de renforcer son portefeuille de découverte interne

YAVNE, Israël et CAMBRIDGE, Massachusetts, 20 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Metabomed, une société de premier plan spécialisée dans le métabolisme du cancer, achève un financement de 12,5 millions de dollars, portant le total levé à ce jour à 30 millions de dollars. La société a annoncé qu'elle avait déclaré un candidat clinique pour son premier programme de sa catégorie visant l'inhibition de l'enzyme acétylcoa synthase 2 à chaîne courte (ACSS2) dans les cancers dépendant du métabolisme de l'acétate.

Le cycle de financement a été mené par Yonjin Venture, avec la participation de tous ses investisseurs existants : M Ventures, Pfizer Ventures, Pontifax Venture Fund, Boehringer Ingelheim Venture Fund et Arkin Bio Ventures. Les recettes de ce tour de financement seront utilisées pour faire progresser le programme ACSS2 du candidat clinique de Metabomed vers une approbation de l'IND d'ici à la fin 2020 et pour renforcer son portefeuille interne afin de développer davantage les principaux composés pour les autres programmes de MetaboMed qui modulent les cibles formant des paires synthétiques mortelles dans les cancers caractérisés par des vulnérabilités métaboliques telles que la carence en MTAP, la dépendance NRF2 et un cycle TCA défectueux.

Le Dr Simone Botti, PDG et co-fondateur de Metabomed, a déclaré : « Nous sommes fiers d'ajouter Yonjin Venture à la liste des investisseurs de premier plan de Metabomed et nous sommes ravis du vote de confiance de nos actionnaires actuels. Nous sommes ravis des progrès réalisés dans l'ensemble de nos programmes, mais surtout de l'opportunité de faire avancer nos premiers inhibiteurs ACSS2 plus près de la clinique. Nous espérons être bientôt en mesure de montrer que notre approche visant à cibler les vulnérabilités métaboliques synthétiques mortelles dans le cancer s'avérera dans la clinique dans des pathologies comme le cancer du sein triple négatif où la norme actuelle de soins n'offre pas de traitements efficaces à de nombreux patients. »

Le professeur David Aviezer, président du conseil d'administration de la société, a ajouté : « Avec ce cycle de financement, Metabomed est bien positionnée pour progresser rapidement vers des essais cliniques avec son composé principal et pour renforcer davantage son portefeuille prometteur. »

« Nous sommes ravis de faire partie de Metabomed, un leader dans le domaine du métabolisme du cancer. Nous sommes impatients de travailler avec la société et son conseil d'administration », a commenté Daguang Wang PhD, directeur général de Yonjin Venture.

À propos de Metabomed

Metabomed est une société spécialisée dans la découverte de médicaments dans le domaine du métabolisme du cancer. Grâce à sa technologie exclusive, Metabomed identifie les voies métaboliques qui surviennent de manière unique dans les cancers et sont essentielles à leur croissance. Ces découvertes sont utilisées pour développer de petites molécules qui ciblent spécifiquement le métabolisme des cellules cancéreuses reprogrammées pour arrêter leur croissance. Étant donné que ces molécules inhibent les voies différentes spécifiques aux cellules cancéreuses, ces thérapies n'endommageront pas les tissus sains environnants.

À propos de Yonjin Venture

Yonjin Venture LLC, basée à Cambridge, dans le Massachusetts, est une branche de capital-risque du groupe Yongjin, à Shanghai, en Chine. Yonjin Venture LLC se spécialise dans l'investissement dans les sciences de la vie en Amérique du Nord et en Europe. www.yjventure.com

Pour toute demande de renseignements, les médias sont priés de contacter:

Metabomed:

Avigayil Simpson

Avigayil.simpson@metabomed.com

