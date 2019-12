Metabomed schließt eine Finanzierungsrunde von12,5 Millionen US-Dollar ab, um sein Lead-Programm für klinische Studien voranzutreiben

Die Finanzierungsrunde unter der Führung von Yonjin Capital, sowie aller derzeitigen Investoren wird es dem Unternehmen ermöglichen, sein Lead- Programm in die Klinik zu verlagern und seine interne Forschungspipeline zu stärken.

YAVNE, Israel, und CAMBRIDGE, Massachusetts, 20. Dezember 2019 /PRNewswire/ -- Metabomed, ein führendes Unternehmen im Bereich des Krebs-Stoffwechsels, hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 12,5 Millionen Dollar abgeschlossen, was die bisher erzielte Gesamtsumme auf 30 Millionen Dollar erhöht. Das Unternehmen gab bekannt, dass es einen klinischen Kandidaten für sein First-in-Class-Programm zur Hemmung des Enzyms AcetylCoA Kurzkettige Synthase 2 (ACSS2) bei Krebserkrankungen, die vom Acetat-Stoffwechsel abhängig sind, ausgewaehlt hat.

Die Finanzierungsrunde wurde von Yonjin Venture geleitet und alle seine derzeitigen Investoren nahmen daran teil: M Ventures, Pfizer Ventures, Pontifax Venture Fund, Boehringer Ingelheim Venture Fund und Arkin Bio Ventures. Der Erlös der Runde wird verwendet, um den klinischen Kandidaten von Metabomed für sein ACSS2-Programm bis Ende 2020 in Richtung einer IND-Zulassung zu bewegen und um seine interne Pipeline zu stärken, um Leitsubstanzen für andere Programme von Metabomed weiterzuentwickeln, welche die Ziele modulieren, die bei Krebserkrankungen, die durch metabolische Schwachstellen wie MTAP-Mangel, NRF2-Sucht und einen defekten TCA-Zyklus gekennzeichnet sind, synthetische letale Paare bilden.

Dr. Simone Botti, CEO und Mitbegründerin von Metabomed, sagte dazu: „Wir sind stolz darauf, Yonjin Venture in die Liste der Top-Investoren von Metabomed aufzunehmen, und wir freuen uns über das Vertrauen unserer derzeitigen Aktionäre. Wir sind begeistert von den Fortschritten in allen unseren Programmen, aber vor allem von der Möglichkeit, unsere ACSS2-Inhibitoren die den neuesten Stand der Technik darstellen näher an die Klinik zu bringen. Wir hoffen, bald zeigen zu können, dass sich unser Weg zur Behandlung synthetischer toedlichen Stoffwechselschwächen bei Krebserkrankungen in der Klinik bei Krankheiten wie dreifach negativem Brustkrebs bewähren wird, bei denen der derzeitige Pflegewell positionedstandard vielen Patienten keine wirksamen Therapien bietet."

Prof. David Aviezer, Vorstandsvorsitzender des Unternehmens, fügte hinzu: „Mit dieser Finanzierungsrunde ist Metabomed gut positioniert, um mit seinem führenden Präparat schnell in die klinischen Studien vorzudringen und seine vielversprechende Pipeline weiter zu stärken."

„Wir freuen uns, Teil von Metabomed zu sein, einem führenden Unternehmen im Bereich des Krebsstoffwechsels. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen und seinem Vorstand", kommentierte Daguang Wang PhD, Managing Director von Yonjin Venture.

Über Metabomed

Metabomed ist ein Unternehmen, das sich mit der Entwicklung von Medikamenten auf dem Gebiet des Krebsstoffwechsels beschäftigt. Durch seine firmeneigene Technologie identifiziert Metabomed Stoffwechselwege, die nur bei Krebserkrankungen entstehen und für deren Fortschreiten unerlässlich sind. Diese Entdeckungen werden genutzt, um kleine Moleküle zu entwickeln, die spezifisch auf den Stoffwechsel der umprogrammierten Krebszellen abzielen, um ihr Wachstum anzuhalten. Da diese Moleküle divergente Wege hemmen, die spezifisch für Krebszellen sind, werden diese Therapien das gesunde umliegende Gewebe nicht schädigen.

Über Yonjin Venture

Yonjin Venture LLC mit Sitz in Cambridge, USA, ist eine Risikokapitalgesellschafjin Group, Shanghai, China. Yonjin Venture LLC ist spezialisiert auf Kapitalanlagen in der Biowissenschaft in Nordamerika und Europa. www.yjventure.com

Medienanfragen richten Sie sich bitte an:

Metabomed:

Avigayil Simpson

Avigayil.simpson@metabomed.com

Related Links

http://www.yjventure.com



SOURCE Metabomed