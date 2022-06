MetaCompliance fortsetter den europeiske ekspansjonen med oppkjøpet av MOCH

«Oppkjøpet av MOCH er et viktig skritt i utviklingen av MetaCompliance og vil gi betydelig kapasitet og kunnskap til vår virksomhet i Europa», sa administrerende direktør for MetaCompliance, Robert O'Brien. «Det speiler også vårt felles engasjement for å gi kundene en løsning i verdensklasse som bidrar til å redusere digital risiko gjennom initiativer for å øke bevisstheten blant ansatte. Sammen kan vi kombinere vår omfattende domeneekspertise, erfaring og felles lidenskap for å levere læringsløsninger som engasjerer sluttbrukeren, endrer atferd og reduserer mengden menneskelige feil.»

MOCH ble etablert i 1999 og har over 20 års erfaring i bransjen. De har støttet over 1300 EdTech-prosjekter i hele verden. EdTech-leverandøren ble etablert av Morten Ørsted og Christian Ravn. MOCH skal skape de beste digitale læringsopplevelsene ved å utvikle intelligent bevissthetsopplæring og teknologibasert utdanning.

Siden 2005 har MetaCompliance arbeidet for å hjelpe kundene med å holde de ansatte trygge på nettet, beskytte deres digitale aktiva og unngå negativ omtale. Deres prisbelønte teknologi og opplæringsinnhold brukes av offentlige og private organisasjoner for å øke de ansattes årvåkenhet i møtet med datasikkerhetstrusler og vise regulatorisk samsvar.

«Det gleder oss å bli med en stor internasjonal aktør som MetaCompliance», sa Morten Ørsted og Christian Ravn, grunnleggerne av MOCH. «Med MetaCompliance har vi funnet den rette partneren som samsvarer med våre verdier, og som vil bidra til å levere en ambisiøs visjon for EdTech-fremtiden.»

MOCH-oppkjøpet er utført i samarbeid med det aktive eierfondet Tenzing.

Tenzing kunngjorde partnerskapet med og investeringen i MetaCompliance i januar 2021.

MOCH er det første oppkjøpet til MetaCompliance.

De finansielle vilkårene for transaksjonen er ikke offentliggjort.

MetaCompliance har kontorer i London , Dublin , Porto , Atlanta og Birmingham , samt et støtte- og utviklingssenter i Derry/ Londonderry .

Om MetaCompliance

MetaCompliance er en ledende spesialist innen datasikkerhet og samsvar. Siden 2005 har MetaCompliance hjulpet organisasjoner med å beskytte deres ansatte på nettet, sikre digitale aktiva og beskytte bedriftens omdømme.

MetaCompliances prisbelønte sikkerhetsopplærings- og samsvarsløsning bidrar til å engasjere brukere, beskytte mot datatrusler og levere rapporter til regulatorer.

www.metacompliance.com

Om MOCH

MOCH er et svært spesialisert EdTech-selskap som utvikler og selger SaaS-samsvarsløsninger til private og offentlige selskaper. MOCH tilbyr sin egenutviklede plattform, som er ISAE3000-sertifisert og uavhengig av tredjepartsrettigheter (IPR). Plattformen muliggjør salg av standardiserte, abonnementsbaserte løsninger for samsvarsrelaterte fagfelt som databeskyttelse, cyber- og informasjonssikkerhet og konkurranselovgivning.

www.moch360.com

