MetaCompliance lance un nouveau logiciel de cybersécurité destiné à simplifier les campagnes de sensibilisation

DUBLIN, 1er octobre 2019 /PRNewswire/ -- MetaCompliance, un spécialiste mondial de la cybersécurité, a créé un outil d'automatisation de la cybersécurité permettant aux organisations d'augmenter considérablement la sensibilisation tout en réduisant jusqu'à 90 % le temps consacré à la gestion des initiatives de cybersécurité.

Les meilleurs programmes de sensibilisation à la cybersécurité combinent des activités physiques telles que des journées de sensibilisation, des concours et des campagnes d'affichage, à des activités numériques telles que la gestion des politiques, les évaluations du personnel, les blogs, l'apprentissage électronique (e-learning) et les simulations de hameçonnage.

Le nouveau logiciel permet aux responsables de la sécurité de l'information, qui ne disposent que de très peu de temps, de mettre au point une campagne annuelle de sensibilisation du personnel au sein du système et d'utiliser la fonctionnalité de calendrier pour planifier les différentes activités tout au long de l'année.

Avec un nombre record de 3 800 violations de données déjà signalées au premier semestre de 2019, les organisations s'efforcent de sensibiliser davantage leur personnel et tentent de réduire les risques ainsi que d'éviter les pertes financières et atteintes à la réputation pouvant être causés par une violation de données coûteuse.

Pour des communications de sensibilisation du personnel moins uniformes, les organisations peuvent personnaliser leurs campagnes en fonction de différents publics internes. Des modifications peuvent être apportées aux campagnes destinées au personnel en fonction des profils de risque, et des informations peuvent être rassemblées à des fins de conformité ou, par exemple, dans le cadre de la norme ISO 27001.

Robert O'Brien, PDG de MetaCompliance, a commenté : « Les professionnels de la sécurité de l'information n'ont pas beaucoup de temps à consacrer à la sensibilisation du personnel. Ils souhaitent identifier rapidement et facilement leurs utilisateurs à risques et être en mesure de justifier de leurs activités auprès d'un régulateur en cas de violation de données.

Notre nouveau logiciel peut être configuré en quelques heures afin de programmer automatiquement du contenu tout au long de l'année. Cela permet aux responsables de la sécurité de passer moins de temps à créer et coordonner des campagnes de sensibilisation du personnel et davantage de temps à gérer et atténuer les risques. »

Avec plus de 12 ans d'expérience dans le domaine de la gouvernance, du risque et de la conformité (GRC), MetaCompliance fournit une solution novatrice d'automatisation de la conformité et de la sensibilisation du personnel.

En mettant l'accent sur la sensibilisation du personnel et la gestion des risques de sécurité, les clients peuvent gérer un large éventail de fonctionnalités allant de l'apprentissage en ligne, à la simulation de hameçonnage, en passant par la gestion des politiques, la gestion des fournisseurs, la gestion des risques et les rapports réglementaires.

