MetaCompliance protège les cadres supérieurs contre les cyberattaques

Pour défendre contre ces menaces en constante évolution, MetaCompliance a créé une formation sur la cybersécurité, personnalisée, agrémentée de graphiques et spécifique à chaque fonction, qui traite des défis et des responsabilités auxquels les cadres dirigeants doivent faire face dans leur vie quotidienne.

Robert O'Brien, PDG de MetaCompliance, a commenté à ce sujet : « Une nouvelle ère de cybercriminalité exige une réponse nouvelle et dynamique. Les entreprises ne peuvent plus compter uniquement sur leur service informatique pour s'approprier la cybersécurité. Une gestion efficace des cyber-risques commence par une prise de conscience au niveau du conseil d'administration et le moyen le plus efficace d'y parvenir passe par une formation ciblée et adaptée à chaque rôle ou fonction ».

Les nouveaux cours de formation adaptés aux cadres de MetaCompliance veilleront à ce que les cadres supérieurs disposent de toutes les connaissances dont ils ont besoin pour atténuer les risques de cyberattaques et créer une meilleure culture de sensibilisation à la cybersécurité au sein de leur organisation ou de leur entreprise.

À propos de MetaCompliance

Fondée en 2005, Metacompliance est un acteur international de premier plan en termes d'aspect humain de la cybersécurité et de la conformité en matière de confidentialité. Sa plate-forme innovante dans le cloud propose une solution de gestion unique pour la sensibilisation du personnel et la conformité. .

La plate-forme fournit aux clients une suite entièrement intégrée et multilingue d'options de conformité incluant la gestion des politiques, la formation en ligne, la simulation de hameçonnage, la gestion de la confidentialité et des incidents, le tout pouvant être acheté sur une base modulaire ou dans le cadre d'un système complet.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://go.metacompliance.com/executive

(Photo : https://mma.prnewswire.com/media/845275/MetaCompliance.jpg)

(Logo : https://mma.prnewswire.com/media/807769/MetaCompliance_Logo.jpg)

Contact avec les médias :

Geraldine Strawbridge

gstrawbridge@metacompliance.com

+44-(0)-2079179527

Related Links

https://www.metacompliance.com/



SOURCE MetaCompliance