MetaCompliance publie la stratégie ultime pour changer la culture de la cybersécurité

DUBLIN, 4 juin 2020 /PRNewswire/ -- MetaCompliance, spécialiste mondial de la cybersécurité, a fait part de la publication d'un nouveau livre intitulé Cyber Security Awareness For Dummies ('Sensibilisation à la cybersécurité pour les Nuls').

À mesure que la cybercriminalité devient plus organisée et plus sophistiquée que jamais auparavant, ce livre cherche à être une ressource indispensable pour la mise en œuvre de changements dans les comportements et la création d'une culture de cybersensibilisation dans les organisations.

Des études récentes montrent que le coût annuel total de la cybercriminalité pour une société a bondi de 11,7 millions de dollars en 2017 pour atteindre un record de 13 millions de dollars. On a par ailleurs bien documenté le fait que la négligence des employés a été responsable de certaines des pires atteintes à la cybersécurité de l'histoire.

On estime que près de 90 % de toutes les cyberattaques sont provoquées par des erreurs humaines. De telles statistiques soulignent la prévalence des menaces de sécurité que les organisations doivent affronter aujourd'hui et le besoin d'assurer à tous les niveaux une prise de conscience sur la cybersécurité.

Rédigé par Robert O'Brien, PDG de MetaCompliance et publié en partenariat avec Wiley, Cyber Security Awareness For Dummies ('Sensibilisation à la cybersécurité pour les Nuls') fournit aux organisations des pratiques d'excellence sur une approche de la mise en œuvre d'un programme de prise de conscience de la cybersécurité.

Robert O'Brien, meneur d'opinions lauréat de la cybersécurité et auteur de Cyber Security Awareness For Dummies, a souligné : « Nous avons remarqué au cours de ces dernières années un changement significatif dans le paysage de la cybersécurité. Des organisations de toutes tailles et dans toutes les industries sont devenues des cibles potentielles pour les cybercriminels et de nouvelles menaces sont constamment en train de voir le jour. Il est essentiel que le personnel soit conscient de ces cybermenaces.

« Au cours des 12 dernières années, MetaCompliance a acquis une riche expérience en aidant ses clients à mettre au point et à appliquer des programmes ayant des résultats dans la prise de conscience de la cybersécurité chez leur personnel. Les organisations reconnaissent le besoin de mettre en œuvre un plan de cybersensibilisation, mais il peut être difficile de savoir par où commencer. Nous savons qu'il existait un véritable besoin de créer un manuel de stratégie ultime afin de changer la culture de la cybersécurité. »

« Cyber Security Awareness For Dummies cherche à aider les organisations à changer véritablement les comportements vis-à-vis de la cybersécurité, à créer une culture autour de la sensibilisation à la cybersécurité et à former les employés sur l'importance du rôle qu'ils jouent dans la sauvegarde de leur organisation. »

Publié dans le style bien connu « ... Pour les Nuls », ce format est exactement ce que vous pourriez attendre d'un Guide pour les Nuls, avec des directions pas-à-pas, des astuces et des conseils entièrement présentés selon les directives de Wiley, lesquelles ont contribué au grand succès de ce format.

Non seulement ce Guide pour les Nuls sera inestimable pour ceux qui ont pour responsabilité de mettre en application des programmes de sensibilisation à la cybersécurité, mais encore il aidera à fournir aux employés des perspectives sur leur rôle dans l'atténuation des risques et l'obtention d'un précieux 'ralliement' à l'intérieur de leurs organisations.

Pour télécharger votre copie gratuite de 'Cyber Security Awareness For Dummies', visiter : https://go.metacompliance.com/cyber-security-awareness-dummies/download

