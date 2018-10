Metal Bulletin Group change de nom et devient Fastmarkets

LONDRES, 1er octobre 2018 /PRNewswire/ -- Metal Bulletin Group, une agence d'information sur les prix (PRA) opérant au sein d'Euromoney Institutional Investor PLC, a annoncé aujourd'hui avoir changé de nom et être devenue Fastmarkets. Ce changement couvre également les marques de l'agence anciennement connues sous les noms de Metal Bulletin (désormais Fastmarkets MB), American Metal Market (désormais Fastmarkets AMM), Industrial Minerals (désormais Fastmarkets IM) et Scrap Price Bulletin (désormais Fastmarkets SPB). Début 2019, les leaders du secteur des produits forestiers, RISI et FOEX, deviendront respectivement Fastmarkets RISI et Fastmarkets FOEX. Fastmarkets s'inscrit dans la vision de la société d'être une source unique et définitive de données fiables sur les produits de base.

Dans un monde caractérisé par une volatilité croissante, les négociants en produits de base nécessitent une clarté absolue dans les prix, les informations et les prévisions qu'ils reçoivent. Depuis 1882, Fastmarkets fournit des informations sur les prix des produits de base et des observations facilitant les échanges commerciaux dans les secteurs des métaux, des minéraux et des produits forestiers.

« Notre projet pour l'avenir est de transformer nos différents produits en une source unique englobant toutes les données sur les produits de base. Nous sommes en train de créer une nouvelle marque plus forte pour offrir encore plus de valeur et d'avantages à nos clients impliqués dans l'achat et la vente de produits de base sur les marchés que nous desservons », a déclaré Raju Daswani, PDG de Fastmarkets.

Le changement de nom de Fastmarkets permet à la société de se démarquer sur le marché dynamique mondial des produits de base.

« Notre objectif est d'investir dans les produits, outils et services spécifiquement adaptés aux besoins de nos clients », a déclaré Daswani. « Nous avons profité de l'occasion pour repenser non seulement notre nom, mais notre proposition de marque entière. Nous sommes fiers d'avoir une longueur d'avance dans un secteur en pleine évolution et notre nouvelle identité sous le nom Fastmarkets illustre les progrès considérables que nous avons réalisés ces dernières années. »

La marque Fastmarkets fournit à la société une identité visuelle claire en cohérence avec sa stratégie qui est d'être audacieuse, intelligente et unique dans son évaluation des prix des produits de base.

Consultez www.fastmarkets.com pour découvrir son nouveau site Web et en apprendre davantage sur l'ensemble des produits et services proposés.

À PROPOS DE FASTMARKETS

Fastmarkets est la plus importante agence d'information sur les prix, d'analyse et d'organisation d'événements pour les marchés mondiaux des métaux, des minéraux industriels et des produits forestiers. Elle opère au sein d'Euromoney Institutional Investor PLC. L'activité principale de tarification de Fastmarkets facilite les transactions sur les marchés des produits de base à travers le monde entier et est complétée par des services fournissant des nouvelles, des données sectorielles, des analyses, des conférences et des observations. Fastmarkets englobe des marques telles que Fastmarkets MB et Fastmarkets AMM (anciennement Metal Bulletin et American Metal Market), RISI et FOEX. Ses principaux bureaux sont situés à Londres, New York, Boston, Bruxelles, Helsinki, São Paulo, Shanghai, Beijing et Singapour. Euromoney Institutional Investor PLC est coté à la Bourse de Londres et est membre de l'indice FTSE 250. Il s'agit d'un groupe international de premier plan spécialisé dans le commerce interentreprises et axé principalement sur les secteurs des services bancaires mondiaux, de la gestion d'actifs et des produits de base.

