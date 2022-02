Metanoia, NKG et l'III font la démonstration d'une solution d'unité radio 5G New Radio (NR) Sub-6GHz interopérable lors du O-RAN Global PlugFest 2021

« La collaboration entre Metanoia, NKG et l'III nous a permis de combiner nos forces et de développer une unité radio 5G NR Sub-6Ghz de pointe dont l'interopérabilité avec d'autres produits de l'écosystème O-RAN a été prouvée lors du PlugFest », a commenté Didier Boivin, vice-président exécutif de Metanoia. « Metanoia a apporté son expertise en matière de conception SoC/RF et de développement de logiciels qui, combinée à celle de NKG en matière de développement de systèmes à la pointe de l'industrie, a conduit au développement d'une unité radio optimisée répondant aux exigences du client et également hautement interopérable. »

« Nous sommes honorés de devenir le "Apha Site Partner" (Partenaire de site alpha) de Metanoia, un fournisseur de solutions de circuits intégrés à application spécifique (ASIC) de premier plan pour la 5G NR », a déclaré Jessica Pan, Chief Marketing Officer chez NKG. « En utilisant notre grande expérience en matière de conception de systèmes et de fabrication de produits RAN et de réseaux sans fil, et en tirant parti de la participation et de l'expérience de l'III dans le développement des normes 3GPP, l'unité radio 5G NR Sub-6GHz basée sur les circuits intégrés à application spécifique (ASIC) que nous avons développée est non seulement conforme aux spécifications 3GPP/O-RAN mais répond aussi aux exigences d'installation en intérieur avec une conception compacte et à faible consommation. Ainsi, nos clients bénéficient de la meilleure option de produit O-RU qui existe. »

Le produit 4T4R RU testé utilise le processeur de bande de base MT2812 et RFIC MT3812 de Metanoia. Le MT2812 est un processeur front-end numérique hautement intégré qui comprend 3 processeurs DSP et 2 processeurs PowerPC. Le MT2812 DFE comprend également la technologie ADC/DAC IQ qui prend en charge le Wi-Fi 2T2R et se connecte de manière transparente au MT3812 RFIC de Metanoia. Le MT3812 est un émetteur-récepteur RF Sub 6Ghz TDD 2×2 économique, qui prend en charge une bande passante allant jusqu'à 200 MHz dans les modes émission et réception, et 400 MHz en mode DPD. Il s'agit d'un produit multibande programmable et autocalibré hautement intégré, prenant en charge trois des bandes les plus populaires : 2,5 GHz – 3,0 GHz (n90), 3,3 GHz – 4,2 GHz (n77) et 4,2 GHz – 5,0 GHz (n79).

