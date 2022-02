Metanoia, NKG und III demonstrieren eine interoperable 5G NR Sub-6GHz RU-Lösung auf dem O-RAN Global PlugFest 2021

HSINCHU, 18. Februar 2022 /PRNewswire/ -- Metanoia Communications („Metanoia") gab heute in Zusammenarbeit mit der New Kinpo Group („NKG") und dem Institute for Information Industry („III") die Teilnahme und den erfolgreichen Abschluss aller Testfälle während des O-RAN Global PlugFest 2021 in Taiwan bekannt, wobei ein 5G NR Sub-6GHz RU-Produkt verwendet wurde, das gemeinsam entwickelt wurde und innovative Technologien dieser Organisationen kombiniert.